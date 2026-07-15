/सीजफायर के परखच्चे उड़े: डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश से सुलगा होर्मुज, ईरान के ठिकानों पर भारी बमबारी

US Iran War: खाड़ी देशों में एक बार फिर युद्ध के बादल गहरे हो गए हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा अस्थाई सीजफायर पूरी तरह से टूट चुका है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में ईरान की घेराबंदी यानी नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है. इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें भी बरसाई हैं. इसके जवाब में ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय 'ऑपरेशन अल-नसर 2' शुरू कर दिया है और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें समंदर में दाग दी हैं. इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और ग्लोबल मार्केट में तेल संकट का खतरा फिर से बढ़ गया है.
अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बमों की भारी बारिश की है. लेकिन ईरान भी घुटने टेकने के मूड में नहीं है. उसने अपने 'ऑपरेशन अल-नसर 2' के तहत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों 'खैबर शिकन' और 'जुल्फिकार' को समंदर में उतार दिया है. इस खतरनाक जंग से पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं.
अमेरिका का बारूदी प्रहार और नाकेबंदी
अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दोपहर ठीक 3 बजे ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान छेड़ दिया. इस बार अमेरिकी सेना का सीधा मकसद हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की उस ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाती है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी तब तक नहीं हटेगी, जब तक ईरान पूरी तरह झुक नहीं जाता. अमेरिकी हमलों में ईरान के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल बेस और ड्रोन सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है.
ईरान का आत्मघाती पलटवार
अमेरिका के इस आक्रामक कदम के तुरंत बाद ईरान के पैरा-मिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया. ईरान ने 'ऑपरेशन अल-नसर 2' के तीसरे दौर का एलान करते हुए अपनी सबसे घातक मिसाइलें 'खैबर शिकन' और 'जुल्फिकार' दाग दी हैं. इन मिसाइलों के साथ दर्जनों सुसाइड ड्रोन भी लॉन्च किए गए हैं. ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी जहाज उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करेगा, उसे समंदर में ही डूबो दिया जाएगा. ईरान के इस आक्रामक रुख से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में भी जंग का खतरा मंडराने लगा है.
ट्रंप का टैक्स प्लान
इस पूरी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला भी लिया. पहले उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 फीसदी की भारी फीस लगाने की धमकी दी थी. लेकिन नाकेबंदी शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने इसे वापस ले लिया. ट्रंप ने खुद खुलासा किया कि खाड़ी देशों के राजाओं और अमीर सुल्तानों ने उन्हें फोन किया था. उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की कि जहाजों पर टैक्स न लगाया जाए, बदले में वे अमेरिका में अरबों डॉलर का भारी निवेश करेंगे. ट्रंप ने इस सौदे को बेहतर माना और टैक्स का विचार छोड़ दिया.
ग्लोबल इकोनॉमी पर तबाही का साया
हॉर्मुज जलडमरूमध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है. जंग से पहले दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल और गैस इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता था. जब फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर पहला हमला किया था, तब यह रास्ता पूरी तरह ठप हो गया था. उस समय दुनिया भर में तेल और अनाज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं. अब एक बार फिर इस रास्ते पर बारूद बरसने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के डूबने का खतरा पैदा हो गया है.
सीजफायर हुआ फेल
दोनों देशों के बीच 60 दिनों का जो अस्थाई शांति समझौता हुआ था, वह अपने आधे सफर में ही दम तोड़ चुका है. इस समझौते के तहत बातचीत के जरिए परमाणु कार्यक्रम और समुद्री विवाद को हमेशा के लिए सुलझाना था, लेकिन दोनों देशों की जिद ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया. हालांकि पाकिस्तान इस समय भी पर्दे के पीछे से दोनों देशों को शांत करने और सीजफायर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगा है. लेकिन जिस तरह समंदर में मिसाइलें बरस रही हैं, उसे देखकर लगता है कि यह जंग अब रुकने वाली नहीं है.