वेनेजुएला में कहर मचाने के बाद भी नहीं मान रहे ट्रंप, अब रद्द किए एक लाख से ज्यादा वीजा, US बोला-ठगों को निकालते रहेंगे

अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और आप्रवासन नियमों को सख्त करते हुए आपराधिक गतिविधियों और वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए एक बार फिर अप्रवासियों को बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी प्रशासन ने अपराध और ठगी का हवाला देते हुए लाखों अप्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए हैं. इसमें भारतीय छात्रों सहित कई देशों के स्पेशल वीजा वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं. अमेरिकी दूतावास भारतीय छात्रों को कानूनों का पालन करने की चेतावनी दे रहा है ताकि उनके वीजा रद्द न हों और भविष्य सुरक्षित रहे. क्योंकि वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक सुविधा है. जिसे नियमों के उल्लंघन पर छीना जा सकता है. उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में अमेरिका में अपराधियों को नहीं रहने देंगे.

अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तहत एक बड़े इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अभियान के हिस्से के तौर पर 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जिनमें छात्रों और स्पेशलाइज़्ड वर्कर्स को जारी किए गए हज़ारों वीज़ा भी शामिल हैं. X जो पहले ट्विटर था, पर एक पोस्ट में विदेश विभाग ने कहा 'विदेश विभाग ने अब 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीज़ा और 2,500 स्पेशलाइज़्ड वीज़ा उन लोगों के लिए हैं जिनका आपराधिक गतिविधियों के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था। हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन बदमाशों को देश से निकालते रहेंगे.'

आपराधिक गतिविधि का दिया हवाला

स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगोट ने कहा कि वीज़ा रद्द करने की कार्रवाई उन विदेशी नागरिकों पर की गई जिन पर हमला, चोरी और नशे में गाड़ी चलाने (DUI) जैसे अपराधों का आरोप लगा था या उन्हें दोषी ठहराया गया था। पिगोट ने लिखा, 'एक साल से भी कम समय में, ट्रंप प्रशासन ने 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं.' इसे इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने में एक अहम कदम बताया. फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रद्द किए गए वीज़ा की संख्या एक रिकॉर्ड है जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में रद्द किए गए कुल वीज़ा की संख्या से दोगुनी से भी ज़्यादा है.

कौन-कौन हुए प्रभावित?

स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ज़्यादातर वीज़ा रद्द करने के मामले उन बिज़नेस और टूरिस्ट यात्रियों से जुड़े थे जिन्होंने अपने वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक देश में रहे. अन्य वीज़ा रद्द करने के मामले नशे में गाड़ी चलाने, हमला, चोरी, बाल शोषण, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से संबंधित गिरफ्तारियों या आरोपों से जुड़े थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ड्रग्स रखने और बांटने के मामलों के कारण लगभग 500 स्टूडेंट वीज़ा रद्द कर दिए गए.

सख्त इमिग्रेशन नियम

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहा है. देश से निकाले जाने की कार्रवाई तेज़ करने के साथ-साथ, अधिकारियों ने वीज़ा जारी करने के लिए सख्त मानक लागू किए हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़े रुख का संकेत देता है.

