अपने मुंह मिया मिट्ठू या नारसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ट्रंप के 'तुगलकी' फैसलों की वजह क्या है?

DNA: आचार्य चाणक्य ने 'अर्थशास्त्र' में लिखा है कि जो राजा मनमर्जी करता है, वो धर्म, न्याय और प्रजा के हितों का सबसे बड़ा शत्रु होता है. चाणक्य का ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे पूरी तरह फिट बैठता है, ये बात आप उनकी मनमर्जी को देख खुद समझ जाएंगे.
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US Passport: अमेरिका की रिपब्लिकन ट्रंप सरकार ने फैसला किया है कि अब अमेरिकी पासपोर्ट पर भी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपी रहेगी. ये लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट होंगे यानी इनकी संख्या सीमित होगी. व्हाइट हाउस ने दलील दी है कि अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने पर ये फैसला लिया गया है. खुद ट्रंप ने इन नए पासपोर्ट को MAGA का नाम दिया है. MAGA यानी MAKE AMERICA GREAT AGAIN. यह ट्रंप का चुनावी नारा है. व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी करके अपनी योजना का खुलासा किया है वीडियो में आपको नजर आएगा कि पासपोर्ट के पहले पन्ने पर ट्रंप की फोटो है. ट्रंप की फोटो के बाद दूसरे पन्ने पर अमेरिकी स्वतंत्रता के ऐलान से जुड़ी पेंटिंग की तस्वीर है. अमेरिका में इसे फाउंडिंग फादर्स पेंटिंग भी कहा जाता है.
देश की स्वतंत्रता के प्रतीक से पहले अपनी फोटो लगाना. अब इसे आप ट्रंप की मनमर्जी नहीं तो और क्या कहेंगे. अमेरिका में ये पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रपति की फोटो नागरिकों के पासपोर्ट पर लगेगी. सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता के कई प्रतीकों और संसाधनों पर अपना रंग डाल दिया है.
सबसे पहले अमेरिकी सरकार के अहम दफ्तरों पर ट्रंप की फोटो वाले बैनर टांगे गए थे. इसके बाद अमेरिकी नेवी ने ट्रंप क्लास के जहाज बनाने का ऐलान किया था. दो महीने पहले अमेरिका के प्रख्यात जॉन एफ केनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप-केनेडी सेंटर कर दिया गया था. हाल ही में खबरें आई थीं कि अमेरिकी डॉलर पर ट्रंप के दस्तखत होंगे और अब पासपोर्ट पर भी ट्रंप की मुस्कुराती फोटो दिखेगी.
अपना नाम और फोटो दिखाने की ट्रंप की ये चाहत तब है. जब ट्रंप के नाम पर बाजार में ढेर सारे उत्पाद बिकते हैं. अमेरिका में इसे ब्रांड ट्रंप कहा जाता है. ब्रांड ट्रंप के तहत जूतों से लेकर टोपी, घड़ियां, गिटार, परफ्यूम और बाइबल तक बिकते हैं. इन उत्पादों की बिक्री से ट्रंप कॉर्पोरेशन हर साल तकरीबन 75 करोड़ रुपए कमाती है. इसके बावजूद ट्रंप को पासपोर्ट और सरकारी दफ्तरों पर अपनी फोटो देखनी है. ट्रंप की इस कथित ख्वाहिश को मनोविज्ञान में एक नाम दिया गया है.
इस कंडीशन को साइकोलॉजी में NPD यानी नारसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है. इस किस्म का व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग और ऊपर दिखाना चाहता है. NPD से ग्रसित व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि लोग उसे महान और कामयाब समझें. इसी वजह से वो ना सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है. बल्कि खुद से जुड़ी हर चीज को लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा दिखाता है.
ट्रंप अपने सिग्नेचर से लेकर फोटो तक छपवा रहे हैं लेकिन जो उनका असली काम है यानी सरकार चलाना. उसमें ट्रंप काफी पीछे हैं. अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे. इन आंकड़ों को देखकर आपको पता चल जाएगा बतौर राष्ट्रपति ट्रंप कितने महान और कामयाब साबित हुए हैं.
अमेरिका में पेट्रोल और गैस की महंगाई दर 3.3 प्रतिशत हो गई है. पिछले ढाई सालों में ये सबसे ज्यादा महंगाई दर है. ट्रंप ने मेडिकल इंश्योरेंस में सरकार का योगदान कम कर दिया है. इस फैसले की वजह से 12 लाख अमेरिकी नागरिकों को मेडिकल इंश्योरेंस से वंचित होना पड़ा है. ट्रंप ने शिक्षा विभाग में रिसर्च के लिए भी फंडिंग कम कर दी है. इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक शिक्षा विभाग से जुड़े 2 हजार वरिष्ठ कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं.
#DNAमित्रों | ट्रंप का अजब फैसला...अमेरिकी पासपोर्ट पर ट्रंप की फोटो लगेगी, पासपोर्ट के पहले पन्ने पर होगी फोटो
व्हाइट हाउस ने पासपोर्ट का वीडियो जारी किया #DNA #DNAWithRahulSinha #America #DonaldTrump #Passport @RahulSinhaTV pic.twitter.com/ojnIvafkHM
— Zee News (@ZeeNews) April 30, 2026
अमेरिका में 64 प्रतिशत नागरिक ट्रंप से संतुष्ट नहीं हैं. फिर भी ट्रंप अपने प्रशासन की गुणवत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं. ट्रंप का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन पर है. फिर चाहे वो डॉलर पर हो या पासपोर्ट पर.