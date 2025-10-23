मैं झुकेगा नहीं... रूसी तेल पर प्रतिबंध से भड़के पुतिन अब ट्रंप पर बरसे, अमेरिका को चेताया

US Sanction Russia Oil: अमेरिका द्वारा रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मास्को कभी भी वाशिंगटन या किसी अन्य देश के दबाव में नहीं झुकेगा. पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी क्षेत्र पर किसी भी हमले का जवाब बहुत गंभीर और भारी होगा. पुतिन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई बहुत गलत कदम है, जिसके निश्चित परिणाम होंगे, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों से रूस की आर्थिक स्थिरता या ऊर्जा क्षेत्र पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. पुतिन ने कहा कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र मजबूत है और इन कदमों का असर सीमित रहेगा. लेकिन वैश्विक ऊर्जा संतुलन बिगड़ने से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जो अमेरिका जैसे देशों के लिए असुविधाजनक साबित होगी.

बता दें, पुतिन की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की थी कि रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. वाशिंगटन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य मास्को के युद्ध वित्तपोषण पर अंकुश लगाना और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ाना है. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब रूस ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास किया और इसके एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले दूसरे शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था.

पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी

यूक्रेन द्वारा 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा कि यह तनाव बढ़ाने का प्रयास है. लेकिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया गया, तो प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी शायद भारी भी. उन्हें इस पर सोच लेना चाहिए.