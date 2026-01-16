Advertisement
trendingNow13076032
Hindi Newsदुनियाशैडो बैंकिंग, फरदिस जेल समेत कई अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें; ट्रंप ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध

शैडो बैंकिंग, फरदिस जेल समेत कई अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें; ट्रंप ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध

US-Iran Tensions: ईरान मेंअशांति के बीच अमेरिका ने कई ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारीजानी शामिल हैं. अमेरिका ने फरदिस जेल और ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े 18 व्यक्तियों व संस्थाओं को भी प्रतिबंधित किया है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और दमन में शामिल होने के आरोप हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

US Sanctions Iran: ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती अशांति के बीच ट्रंप ने ईरानी शासन के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च परिषद (SCNS) के सचिव अली लारीजानी समेत कई ईरानी सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा गया कि ईरान की जनता अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि ईरानी शासन अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा और क्रूर दमन का सहारा ले रहा है. बयान के अनुसार, अमेरिका ने कुख्यात फरदिस जेल को भी प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में शामिल किया है, जहां महिलाओं के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किए जाने के आरोप हैं.

 ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर US ने लगाया प्रतिबंध

इसके अलावा, अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के तथाकथित शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. इन पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल बिक्री से प्राप्त आय को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध धन में बदलने का आरोप है. अमेरिका ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन-2, 2025 के तहत उठाया गया है. बयान में कहा गया है कि अमेरिका ईरान की जनता के साथ खड़ा है जो अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रही है. जब तक ईरानी सरकार अपने लोगों पर अत्याचार करती रहेगी उसे वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच से वंचित किया जाता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कौन हैं महमूद खलील जिनकी रिहाई को अमेरिकी अदालत ने किया रद्द? हमास के लिए ट्रंप से ले चुके हैं पंगा

इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम ईरान की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प खुले हैं और ईरानी शासन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो गंभीर परिणाम होंगे.

ये भी पढ़ें: 'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित, वैचारिक नहीं...' जर्मन चांसलर के बयान पर विदेश सचिव ने साफ किया भारत का रुख

लीविट ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है कि 800 प्रस्तावित फांसी की सजाएं फिलहाल रोक दी गई हैं. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं और अधिकारियों ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस बीच, टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या 3000 से लेकर 12000 के बीच है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran tensions

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब