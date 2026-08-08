/होर्मुज पर हमलों के बाद ईरान पर अमेरिका की फाइनेंशियल स्ट्राइक, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 संस्थानों और एक संदिग्ध पर लगाया बैन

Strait of Hormuz US-IranTension: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल-गैस के टैंकरों को निशाना बनाने से भड़के अमेरिका ने ईरान पर इस बार फाइटर जेट्स से स्ट्राइक के बजाए फाइनेंशियल स्ट्राइक की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्शन से संकेत दिया है कि अगर ईरान ने तेल-गैस से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री कारोबार को प्रभावित करना बंद नहीं किया तो उसकी तमाम वित्तीय गतिविधियां रोककर हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा.
अमेरिका ने ताजा फैसले में ईरान के कथित अवैध डिजिटल एसेट नेटवर्क से जुड़े छह संस्थानों और एक संदिग्ध युवक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि ईरान इस संस्थानों और उस शख्स का इस्तेमाल अपनी अवैध वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए कर रहा था. अमेरिकी अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ताजा कार्रवाई इसी हफ्ते की शुरुआत में होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों के बाद हुई है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि निशाने पर दो बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज हैं. आरोप है कि ईरानी शासन इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से अपना संपर्क बनाए रखने के लिए करता है. इसके अलावा उन कंपनियों के नेटवर्क के प्रमुख को भी प्रतिबंधों के दायरे में रखा गया है, जो कथित तौर पर अवैध डिजिटल एसेट गतिविधियों को संचालित करने में मदद करता है. इसके अलावा, अलग-अलग देशों में काम कर रहे कारोबारी प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई है.
पिगॉट ने एक प्रेस बयान में कहा, 'ईरानी शासन डिजिटल एसेट एक्सचेंज समेत कई माध्यमों के जरिए अवैध धन को इधर-उधर कर अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करता है. हमने ईरान के लिए बैक डोर से काम करने वाले छह संस्थानों और एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें दो बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल शासन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपर्क बनाए रखने के लिए करता है. वहीं अवैध डिजिटल एसेट गतिविधियों में मदद करने वाली कंपनियों के नेटवर्क के प्रमुख और अलग-अलग देशों में काम कर रही उसकी कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है.'
उन्होंने कहा कि यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में उठाया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के आर्थिक संसाधनों को सीमित करने की अपनी नीति पर कायम रहेगा.
पिगॉट ने कहा, "हमने यह कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद की है. अमेरिका ईरानी शासन को वे संसाधन उपलब्ध नहीं होने देगा, जिनका इस्तेमाल वह अपने पड़ोसियों और निर्दोष जहाजों को धमकाने, आतंकवाद का समर्थन करने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है."
अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी बताया कि उसके रिवार्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े संगठनों की वित्तीय गतिविधियों को बाधित करने वाली जानकारी देने वाले को 1.5 करोड़ डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा.
पिगॉट के मुताबिक, ये प्रतिबंध कार्यकारी आदेश-13902 के तहत लगाए गए हैं. ये आदेश ईरान के वित्तीय और पेट्रोलियम क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और संस्थानों को निशाना बनाता है. इसके अलावा कार्यकारी आदेश 13224 के तहत भी कार्रवाई की गई है. यह प्रावधान आतंकवाद की फंडिंग से जुड़े लोगों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है.
अमेरिका का ये एक्शन राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने ईरान से जुड़ा संघर्ष बहुत जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई थी. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया था कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी.
ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म होना चाहिए. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चल रही बातचीत पर भी भरोसा जताया था, क्योंकि ये संकरा समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है.
ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने ईरान के इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ यह बेहद महत्वपूर्ण कदम शुरू किया था, तो इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा.
उधर, ईरान लगातार ये कह रहा है कि वह किसी भी सैन्य खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी सप्ताह की शुरुआत में ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न रेजा ने कहा था कि तेहरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई का 'करारा और निर्णायक जवाब' देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने खास तौर पर अमेरिका और इजरायल दोनों की ओर से आने वाले किसी भी खतरे का जिक्र किया था.
अमेरिका की ताजा प्रतिबंध कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब जून में शत्रुता रोकने के लिए हुए 14 सूत्री समझौते के विफल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा कूटनीतिक बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका पर 'दिखावे की कूटनीति' करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अमेरिकी दबाव बनाने की रणनीति को भी खारिज किया है. वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माना है कि ईरान के नेतृत्व के भीतर मतभेदों के कारण तेहरान के साथ बातचीत जटिल और लंबी चल सकती है.