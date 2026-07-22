/Explained: क्या अब परमाणु बम बनाएगा सऊदी अरब? ट्रंप की इस डील ने बढ़ाई दुनिया की धड़कनें

Trump Saudi Arabia Nuclear Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक सिविलियन न्यूक्लियर डील को मंजूरी दे दी है. ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह समझौता 30 सालों के लिए है और इसकी कीमत अरबों डॉलर मानी जा रही है. इस डील से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी में न्यूक्लियर ढांचा खड़ा करने का बड़ा मौका मिलेगा. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसके तहत सऊदी अरब की धरती पर यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिल सकती है.
क्या सऊदी अरब अब परमाणु बम बना सकता है?
इस समझौते का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरब अब न्यूक्लियर बम बना रहा है. यूरेनियम का इस्तेमाल दो कामों में होता है - बिजली बनाने में और हथियार बनाने में. बिजली घर चलाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5 प्रतिशत तक एनरिच किया जाता है. वहीं परमाणु बम बनाने के लिए 90 प्रतिशत तक एनरिचमेंट की जरूरत होती है. सऊदी का यह प्रोग्राम अमेरिका की कड़ी निगरानी और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत रहेगा. ऐसे में सऊदी अरब परमाणु बम नहीं बना सकता है.
सिविल न्यूक्लियर डील क्या है?
यह दो देशों के बीच शांतिपूर्ण कामों के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा साझा करने का एक कानूनी समझौता होता है. अमेरिका के कानून में इसे "123 एग्रीमेंट" कहते हैं. अमेरिका ने भारत, यूएई, जापान और कनाडा जैसे कई देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं. इसके तहत सिर्फ बिजली बनाने, मेडिकल रिसर्च करने और नई तकनीक शेयर करने की इजाजत होती है, न कि हथियार बनाने की.
सऊदी अरब की यह डील दूसरों से अलग क्यों?
अक्सर अमेरिका उन देशों को यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत नहीं देता जो नए-नए परमाणु क्षेत्र में आ रहे हैं. जैसे यूएई ने अमेरिका के साथ डील करते वक्त अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट न करने की शर्त मानी थी. लेकिन सऊदी अरब अपनी बात पर अड़ा रहा. अब जो समझौता हुआ है, उसमें बिचौलिया रास्ता निकाला गया है. एनरिचमेंट अगर होगा भी, तो वह पूरी तरह अमेरिकी देखरेख और कंट्रोल में रहेगा.
तेल के धनी सऊदी को परमाणु ऊर्जा क्यों चाहिए?
सऊदी अरब के पास भले ही तेल का भंडार हो, लेकिन उसकी घरेलू बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. सऊदी अपने 'विजन 2030' के तहत अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता. अगर वे परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाएंगे, तो बचा हुआ कच्चा तेल दूसरे देशों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे.
भारत की डील से यह कितनी अलग है?
भारत ने साल 2008 में अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट किया था. लेकिन भारत के पास पहले से परमाणु हथियार थे और उसने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) पर दस्तखत नहीं किए थे. इसके उलट सऊदी अरब NPT का हिस्सा है और उसने गैर-परमाणु देश के रूप में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसलिए सऊदी का पूरा न्यूक्लियर सामान अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में रहेगा.
इस डील को अब अमेरिकी कांग्रेस के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा. वहां कुछ नेता इस पर सवाल जरूर उठाएंगे क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि अमेरिकी सरकार का मानना है कि सऊदी को अपने साथ जोड़कर रखना, उसे चीन या रूस के पाले में जाने देने से कहीं ज्यादा सुरक्षित विकल्प है.