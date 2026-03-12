Advertisement
trendingNow13138616
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा कर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा

होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा कर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा

Oil Tankers In Strait Of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च 2026 को वादा किया था कि अमेरिका की नौसेना जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी, हालांकि अब उनके ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का कहना है कि फिलहाल ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 12, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा कर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा

Israel-Iran War: अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने गुरुवार ( 12 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य से ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है. उनका कहना है कि ऐसा जल्द होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए अभी अमेरिका तैयार नहीं है.  

ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट नहीं कर सकता अमेरिका

क्रिस राइट ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में होर्मुज जलडमरूमध्य से ऑयल टैंकरों के एस्कॉर्ट को लेकर कहा,' यह अपेक्षाकृत जल्द ही होगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता. हम अभी तैयार नहीं हैं. हमारी सभी मिलिट्री सप्लाई इस समय ईरान की आक्रमणकारी क्षमताओं और उनकी आक्रमणकारी क्षमताओं की सप्लाई करने वाले मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नष्ट करने पर केंद्रित हैं.' राइट ने कहा कि इस महीने के अंत तक नौसेना के टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में होने की संभावना है.  

ये भी पढ़ें- शहीदों के खून का बदला लेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा....,' सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई का पहला बयान

Add Zee News as a Preferred Source

 

तेल की कीमतों में गिरावट 

राइट की ये टिप्पणी मंगलवार ( 10 मार्च 2026) को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के बाद आई है, जिसमें गलत दावा किया गया था कि US नेवी  ने जलडमरूमध्य से एक टैंकर को सुरक्षित निकाला था. भले ही इस पोस्ट को उनके अकाउंट से तुरंत हटा दिया गया, लेकिन इसके चलते मंगलवार को तेल की कीमतों में 17 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई, जो अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं. 

ये भी पढ़ें- इजरायल-अमेरिका या ईरान? पश्चिम एशिया की जंग में किसे समर्थन दे रहा इटली, पीएम मेलोनी ने किया खुलासा  

 

ऑयल सप्लाई में आई बाधा

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च 2026 को वादा किया था कि अमेरिका की नौसेना जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी, हालांकि ऐसा नहीं होता दिख रहा है. ईरान के हमलों के डर से जलडमरूमध्य से टैंकरों का आवागमन बंद पड़ा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलडमरूमध्य के बंद होने से इतिहास में ऑयल सप्लाई में सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है. यह फारस की खाड़ी में एंट्री-एग्जिट का एकमात्र मार्ग है. जंग से पहले ग्लोबल पेट्रोलियम कंजंप्शन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता था. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
imd news
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी