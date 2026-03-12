होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा कर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा

Oil Tankers In Strait Of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च 2026 को वादा किया था कि अमेरिका की नौसेना जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी, हालांकि अब उनके ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का कहना है कि फिलहाल ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है.
Israel-Iran War: अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने गुरुवार ( 12 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य से ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है. उनका कहना है कि ऐसा जल्द होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए अभी अमेरिका तैयार नहीं है.
क्रिस राइट ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में होर्मुज जलडमरूमध्य से ऑयल टैंकरों के एस्कॉर्ट को लेकर कहा,' यह अपेक्षाकृत जल्द ही होगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता. हम अभी तैयार नहीं हैं. हमारी सभी मिलिट्री सप्लाई इस समय ईरान की आक्रमणकारी क्षमताओं और उनकी आक्रमणकारी क्षमताओं की सप्लाई करने वाले मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नष्ट करने पर केंद्रित हैं.' राइट ने कहा कि इस महीने के अंत तक नौसेना के टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में होने की संभावना है.
राइट की ये टिप्पणी मंगलवार ( 10 मार्च 2026) को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के बाद आई है, जिसमें गलत दावा किया गया था कि US नेवी ने जलडमरूमध्य से एक टैंकर को सुरक्षित निकाला था. भले ही इस पोस्ट को उनके अकाउंट से तुरंत हटा दिया गया, लेकिन इसके चलते मंगलवार को तेल की कीमतों में 17 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई, जो अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च 2026 को वादा किया था कि अमेरिका की नौसेना जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी, हालांकि ऐसा नहीं होता दिख रहा है. ईरान के हमलों के डर से जलडमरूमध्य से टैंकरों का आवागमन बंद पड़ा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलडमरूमध्य के बंद होने से इतिहास में ऑयल सप्लाई में सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है. यह फारस की खाड़ी में एंट्री-एग्जिट का एकमात्र मार्ग है. जंग से पहले ग्लोबल पेट्रोलियम कंजंप्शन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता था.