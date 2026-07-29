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स्कूलों में अब बंदूकधारियों से निपटेगा ड्रोन; सिर्फ 15 सेकेंड में पेपर स्प्रे छोड़कर करेंगे हमला

अमेरिका के कई स्कूलों में अब ऐसे AI ड्रोन तैनात किए जाएंगे जो एक्टिव शूटर पर सिर्फ 15 सेकेंड में पहुंचकर पेपर स्प्रे कर सकते हैं. जानिए यह नई सुरक्षा तकनीक कैसे काम करेगी और क्यों चर्चा में है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 29, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:45 PM IST
स्कूलों में अब बंदूकधारियों से निपटेगा ड्रोन; सिर्फ 15 सेकेंड में पेपर स्प्रे छोड़कर करेंगे हमला

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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