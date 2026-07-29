/स्कूलों में अब बंदूकधारियों से निपटेगा ड्रोन; सिर्फ 15 सेकेंड में पेपर स्प्रे छोड़कर करेंगे हमला

अमेरिका में लगातार बढ़ रही स्कूल गोलीबारी की घटनाओं के बीच कई स्कूल सुरक्षा के लिए नई तकनीक अपनाने जा रहे हैं. जॉर्जिया के पांच, फ्लोरिडा के तीन और कोलोराडो के एक स्कूल में ऐसे ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी एक्टिव शूटर तक महज 15 सेकेंड में पहुंचने का दावा करते हैं.
ऑस्टिन स्थित कंपनी मिथ्रिल डिफेंस (Mithril Defense) द्वारा बनाए गए इन प्लास्टिक के नॉन-लीथल ड्रोन को कंपनी ने दुनिया का पहला 'एक्टिव शूटर सप्रेशन डिवाइस' बताया है.
कंपनी के मुताबिक, खतरे की सूचना मिलते ही ड्रोन स्कूल के अंदर तेजी से उड़ान भरेंगे और जरूरत पड़ने पर खिड़कियां भी तोड़ सकते हैं. ये ड्रोन हमलावर पर पेपर जेल स्प्रे करेंगे, तेज सायरन बजाएंगे, चमकदार स्ट्रोब लाइट फ्लैश करेंगे और जरूरत पड़ने पर लगभग 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर भी मार सकते हैं. इसका उद्देश्य हमलावर को कुछ समय के लिए रोकना और पुलिस के पहुंचने तक स्थिति को नियंत्रित रखना है.
स्कूलों में शिक्षकों को एक विशेष मोबाइल ऐप और कक्षा में पैनिक बटन उपलब्ध कराया जाएगा. जैसे ही किसी संभावित खतरे की जानकारी मिलेगी, ड्रोन तुरंत सक्रिय हो जाएंगे. ये ड्रोन एक बार चार्ज होने पर लगभग आठ मिनट तक उड़ सकते हैं और 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं. इनमें स्पीकरफोन भी लगा है, जिससे दो-तरफा बातचीत संभव होगी.
कंपनी का कहना है कि सभी ड्रोन पहले से ही स्कूल परिसर में चार्जिंग पैड पर तैनात रहेंगे. इनका संचालन स्कूल से नहीं, बल्कि कंपनी की विशेषज्ञ टीम दूर बैठे करेगी. कंपनी का दावा है कि ऑस्टिन स्थित एक केंद्रीय ऑपरेशन सेंटर से पूरे अमेरिका के स्कूलों में तैनात ड्रोन को नियंत्रित किया जा सकता है. स्कूल के अलग-अलग हिस्सों में छह-छह ड्रोन वाले कई बॉक्स पहले से रखे जाएंगे, ताकि सबसे नजदीकी ड्रोन को तुरंत भेजा जा सके.
मिथ्रिल डिफेंस के अनुसार, ये ड्रोन स्कूल की इमारत के अंदर 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जबकि खुले क्षेत्र में इनकी अधिकतम गति 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कंपनी का कहना है कि इसी वजह से ये कुछ ही सेकेंड में घटना स्थल तक पहुंचने में सक्षम होंगे और पुलिस के आने तक महत्वपूर्ण समय उपलब्ध कराएंगे.
मिथ्रिल डिफेंस के सह-संस्थापक और सेवानिवृत्त नेवी सील बिल किंग ने कहा कि एक बार ड्रोन किसी हमलावर तक पहुंच जाएं तो उसके लिए उनसे बच निकलना बेहद मुश्किल होगा. वहीं कंपनी के टैक्टिकल ऑपरेशंस डायरेक्टर और पूर्व SWAT अधिकारी क्रिस्टोफ ओबोर्स्की के अनुसार, इस तकनीक की प्रेरणा रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्धक्षेत्र में छोटे ड्रोन के प्रभावी इस्तेमाल से मिली. अब उसी तकनीक को स्कूल सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है.
कंपनी का कहना है कि इन ड्रोन का उद्देश्य किसी हमलावर को जान से मारना नहीं, बल्कि उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय करना है ताकि छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका मिल सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियां समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल सकें. यह तकनीक स्कूलों में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नया प्रयोग मानी जा रही है.