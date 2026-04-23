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Hindi Newsदुनियाअमेरिका में अचानक कैसे गायब हो रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट? गुत्थी सुलझाती FBI के छूटे पसीने; किससे निकला कनेक्शन?

अमेरिका में अचानक कैसे गायब हो रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट? गुत्थी सुलझाती FBI के छूटे पसीने; किससे निकला कनेक्शन?

US Scientists Vanishing: अमेरिका में पिछले कुछ समय से एक अजीब मामला देखने को मिल रहा है. यहां पर एयरोस्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अचानक गायब हो रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 23, 2026, 06:04 PM IST
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World News: अमेरिका में पिछले कुछ समय से स्पेस एजेंसी NASA के कुछ वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीकों से गायब होने और मौत का मामला सामने आया है. इस घटना से पूरे वॉशिंगटन में तहलका मचा हुआ है. इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है. बता दें कि गयाब होने वाले वैज्ञानिक अमेरिका के कुछ सीक्रेट क्लासीफाइड रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े थे. ये सभी न्यूक्लियर और एयरोस्पेस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े थे.   

अचानक गायब हो रहे साइंटिस्ट 

'फॉक्स न्यूज' के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए अप्रूवल पाने वाले वैज्ञानिकों की मौत और लापता होने की घटनाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक FBI इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और एनर्जी डिपार्टमेंट, वॉर डिपार्टमेंट के साथ ही राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जवाब खोजने की कोशिश कर रही है.  

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आज तक पता नहीं चला 

बता दें कि ये मामले JPL, लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी, MIT, कैलटेक और कैनसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस समेत कई संस्थानों से जुड़े हैं. सबसे मुख्य पीड़ितों में कैलटेक के एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल ग्रिलमायर शामिल हैं, जिनकी कैलिफोर्निया स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. फॉर्च्यून मैग्जीन के मुताबिक उन्होंने NEOWISE और NEO सर्वेयर टेलीस्कोप प्रोग्राम में योगदान दिया था. उनके अलावा JPL के मैटेरियल्स प्रोसेसिंग ग्रुप की डायरेक्टर और एयरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा बीते साल जून 2025 में लॉस एंजिल्स के एक जंगल में हाइकिंग के दौरान लापता हो गईं थीं. उनका आज तक पता नहीं चल पाया है. 

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घटनाओं का आपस में कनेक्शन

मोनिका के अलावा रिटायर्ड एयर फोर्स मेजर जनरल विलियम नील मैक्सलैंड 27 फरवरी 2026 से ही अपने घर से गायब हैं. मैलिसा कैसिआस और एंथनी चावेज नाम के एक 2 कर्मचारी भी साल 2025 में भी कुछ इसी तरह गायब हुए थे. FBI इन सभी मामलों को जोड़कर देखने का प्रयास कर रही है. इन अलग-अलग घटनाओं के बीच संभावित कनेक्शन खोजा जा रहा है.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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