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पर्सनल कामों के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर, बिना शेड्यूल के ट्रैवल... JD वेंस के नखरों से तंग हुई US सीक्रेट सर्विस; लीक चैट से खुलासा

US Secret Service: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की आखिरी मिनट की ट्रैवल डिमांड्स और पर्सनल काम के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर 'मरीन टू' के इस्तेमाल की जिद से सीक्रेट सर्विस एजेंट्स काफी परेशान हैं. एजेंट्स का कहना है कि इससे उनका मनोबल गिर रहा है और टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 18, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:47 AM IST
पर्सनल कामों के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर, बिना शेड्यूल के ट्रैवल... JD वेंस के नखरों से तंग हुई US सीक्रेट सर्विस; लीक चैट से खुलासा
Image Credit: US Secret Service Agents Frustrated With JD Vance

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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