/पर्सनल कामों के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर, बिना शेड्यूल के ट्रैवल... JD वेंस के नखरों से तंग हुई US सीक्रेट सर्विस; लीक चैट से खुलासा

JD Vance: अमेरिका के राजनीतिक गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस वक्त एक नई आंतरिक जंग छिड़ गई है. एक सनसनीखेज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की सुरक्षा में तैनात 'यूएस सीक्रेट सर्विस' के एजेंट्स उनके परिवार की लगातार आने वाली आखिरी मिनट की ट्रैवल डिमांड्स और ऐन वक्त पर शेड्यूल बदलने की आदतों से बुरी तरह तंग आ चुके हैं. दावों के मुताबिक, सुरक्षा टीम के भीतर एजेंट्स का मनोबल बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया है.
इस फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह एक चौंकाने वाली घटना बनी. दरअसल, जेडी वेंस ने वाशिंगटन पार करके अपने छोटे बेटे को गोल्फ लेसन दिलाने के लिए उप राष्ट्रपति के आधिकारिक सरकारी हेलीकॉप्टर 'मरीन टू' की डिमांड कर डाली. हालांकि, खराब मौसम के चलते यह उड़ान नहीं भर सकी, लेकिन इस वीआईपी रिक्वेस्ट ने सुरक्षाकर्मियों को हैरान परेशान कर दिया. 2022 के पेंटागन बजट आंकड़ों के मुताबिक, इस मिलिट्री हेलीकॉप्टर को उड़ाने का खर्च $16000 से $24600 (करीब 13 से 20 लाख रुपये) प्रति घंटा आता है, जो सीधे अमेरिकी टैक्सपेयर्स की जेब से जाता है.
सुरक्षाबलों के बीच इस रॉयल ट्रीटमेंट को लेकर किस कदर नाराजगी है, इसका अंदाजा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के कुछ लीक हुए प्राइवेट मैसेजेस से लगाया जा सकता है. एक एजेंट ने गुस्से में लिखा कि यह वाकई बहुत घटिया है. पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और कमला हैरिस ने सुरक्षा टीमों के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया. वहीं एक अन्य सुरक्षाकर्मी ने शिकायत करते हुए कहा कि ये लोग आखिरी समय पर सब कुछ बदल देते हैं. अपने तय शेड्यूल पर टिकना इन्हें आता ही नहीं, और इस वीआईपी कल्चर के चक्कर में टैक्सपेयर्स का भारी पैसा बर्बाद हो रहा है.
यही नहीं, वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस द्वारा अपने तीन बच्चों के साथ वर्जीनिया के मिडिलबर्ग में नया घर ढूंढने के लिए की गईं कई हेलीकॉप्टर यात्राओं ने भी सुरक्षा अमले की चिंता और काम का बोझ बढ़ा दिया है. एक सूत्र ने बताया कि वेंस को लगता है कि वह अभी भी एक साधारण अमेरिकी सीनेटर हैं, जो कहीं भी बिना तय प्रोटोकॉल के घूम सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा के नियम बेहद सख्त होते हैं.
वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा डिटेल में तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि एजेंट्स ने स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए अनऑफिशियल स्टिकर्स और चैलेंज कॉइन्स तक डिजाइन कर लिए हैं. जेडी वेंस का सीक्रेट सर्विस कोडनेम 'बॉबकैट' है. एजेंट्स ने एक स्टिकर बनाया है जिस पर एक जंगली बिल्ली (बॉबकैट) छपी है और उस पर लिखा है कि TBD, TBD: Advance. OTR. Repeat. (यानी जिसका शेड्यूल कभी तय न हो)। वहीं शेरिफ के बैज जैसा दिखने वाले एक दूसरे स्टिकर पर लिखा है कि Bobcat OTR Survivors Club (बॉबकैट के ऑफ-द-रिकॉर्ड दौरों से जिंदा बचे लोगों का क्लब.
विवाद बढ़ने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के प्रवक्ता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. प्रवक्ता ने कहा कि एक युवा और बढ़ते परिवार के साथ देश के वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा करना एक अनोखी चुनौती है. वेंस सीक्रेट सर्विस के उन जांबाजों के हमेशा शुक्रगुजार हैं जो देश की बेहतरीन सेवा कर रहे हैं. वहीं सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्विन ने भी अपनी एजेंसी का बचाव करते हुए कहा कि जब कोई एजेंट वीआईपी सुरक्षा में आता है, तो वह लंबी ड्यूटी और लगातार फ्लेक्सिबिलिटी की शर्तों को मानकर ही आता है.
हालांकि, इस खोजी रिपोर्ट पर काम करने वाली वरिष्ठ पत्रकार कैरल लियोनिग का कहना कुछ अलग है. उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में चेतावनी देते हुए कहा कि सीक्रेट सर्विस आमतौर पर कभी शिकायत नहीं करती. लेकिन अगर वे इस तरह खुलकर अपना गुस्सा और हताशा जाहिर कर रहे हैं, तो यह एजेंसी के लिए एक 'रेड अलार्म' है. वे पहले से ही कम संसाधनों और ओवरवर्क के बोझ से दबे हुए हैं.