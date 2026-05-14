जिनपिंग का हॉल देख चौंधिया गई रुबियो की आंखें, अचरज से निहारते नजर आए अमेरिकी विदेश मंत्री

Marco Rubio: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ट्रंप के साथ चीन दौरे पर हैं. यहां पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की भव्यता देखकर रुबियो दंग रह गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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Marco Rubio Viral Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, यहां पर उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और एलन मस्क भी गए हैं. सोशल मीडिया पर रुबियो का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की भव्यता देखकर रुबियो दंग रह गए और वो उसे आश्चर्य भरी नजरों ले निहारते नजर आए, ये पल कैमरे में कैद हो गया और तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब आर्किटेक्चर बहुत शानदार हो तो नेता भी टूरिस्ट बन जाते हैं. एक अन्य ने लिखा यहां तक कि विदेश मंत्री भी एक सेकंड के लिए टूरिस्ट बन गए, सॉफ्ट पावर अपराजित, एक कमेंट में लिखा गया था कि रुबियो, सीलिंग आर्ट देखकर हैरान रह गए, किसे पता था कि ग्रेट हॉल के झूमर किसी डिप्लोमैट को बीच रास्ते में रोक सकते हैं?
Marco Rubio walked into the Great Hall of the People and immediately looked up at the ceiling.
The clip went viral on Chinese social media. Users loved it.
Source:… https://t.co/HZ88jbdVb6 pic.twitter.com/w7JoWFQdJi
एक ने मजे में लिखा कि रुबियो, नजारे का मजा लो लेकिन कोई आइडिया मत लेना, व्हाइट हाउस के रेनोवेशन का बजट पहले से ही बहुत ज्यादा है. कभी-कभी, यह बस बहुत, बहुत सुंदर सीलिंग होती हैं.
मार्को रुबियो चीन मार्को लू बनकर गए हैं. चीन ने बहुत समय पहले रुबियो पर बैन लगाया था जो आज भी प्रभावी है. इसलिए मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग में सरनेम को चीनी शब्द 'लू' से बदल दिया गया. मतलब मार्को रूबियो को मार्को लू बना दिया गया. अमेरिकी मीडिया में एंकर मुस्कुराते हुए खबर पढ़ रहे हैं कि अगले 24 घंटों के लिए मार्को रूबियो अब मार्को लू हो गए हैं.