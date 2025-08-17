हमसे ना हो पाएगा... यूक्रेन सीजफायर पर ये क्या बोल गए US विदेश मंत्री; फिर क्यों बना रहे हैं माहौल?
हमसे ना हो पाएगा... यूक्रेन सीजफायर पर ये क्या बोल गए US विदेश मंत्री; फिर क्यों बना रहे हैं माहौल?

Russia Ukraine War: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबयो ने हाल ही में रूस-यूक्रेन सीजफायर को लेकर कहा है कि अमेरिका जंगबंदी के लिए परिदृश्य बनाने की कोशिश करता रहेगा, हालांकि यह मुमकिन नहीं हो सकेगा

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:37 PM IST
Russia Ukraine War: हाल ही में ट्रंप और पुतिन ने अलास्का में एक अहम मीटिंग की. कहा जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मीटिंग का मुख्य मकसद यूक्रेन के साथ चल रही रूस की लड़ाई है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस मुलाकात के बाद जंगबंदी का ऐलान हो सकता है. हालांकि ऐसा नहीं है. युद्धविराम को लेकर अब अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि 'हमसे ना हो पाएगा.'

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबयो ने रविवार को कहा कि अमेरिका युक्रेन में रुस के साथ चल रही जंग को खत्म करने में मदद करने के परिदृश्य बनाने की कोशिश करता रहेगा, हालांकि यह मुमकिन नहीं हो सकेगा. रूबयो ने 'फेस द नेशन' के साथ इंटरव्यू में कहा,'अगर यहां शांति मुमकिन नही है और यह जंग के तौर पर जारी रहेगा तो हजारों लोग मरते रहेंगे.' रूबये ने अपने बया में आगे कहा कि बदकिस्मती से हम वहां पहुंच जाएंगे लेकिन हम वहां नहीं पहुंचना चाहते.'

यह भी पढ़ें: पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ट्रंप, यूरोप को सताने लगी चिंता, खेलेगा ये बड़ा दांव

ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्ंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सोमवार को वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं की यह मुलाकात अलास्का समिट के बाद हो रही है. ऐसे में इस मुलाकात की अहमियत बढ़ जाती है. अमेरिकी राष्ट्रपति शुक्रवार को रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रम्प की बैठक के बाद यूक्रेन पर शीघ्र शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा पाने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे पुतिन, ऐसा कौनसा खजाना छिपा है यहां?

ट्रंप-पुतिन मीटिंग पर क्या बोले मार्को रूबयो

रुबियो ने आगे कहा,'इस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें कामयाबी की उम्मीदे हैं, जिनमें प्रगति की संभावनाएं हैं.' उन्होंने कहा कि चर्चा के विषयों में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी भी शामिल होगी.

सूत्रों के मुताबिक ट्रम्प और पुतिन ने रूस के लिए यूक्रेन के कब्जे वाले छोटे-छोटे हिस्सों को छोड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसके बदले में यूक्रेन पूर्व में किलेबंद भूमि का एक बड़ा हिस्सा सौंप देगा और अन्य जगहों पर अग्रिम पंक्ति को बंद कर देगा.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

UkraineRussia

