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Hindi Newsदुनियातेहरान पर आज की रात भारी, अमेरिकी युद्ध मंत्री की ईरान को सीधी चेतावनी; बोले- हम अपनी शर्तों पर जंग...

'तेहरान पर आज की रात भारी', अमेरिकी युद्ध मंत्री की ईरान को सीधी चेतावनी; बोले- हम अपनी शर्तों पर जंग...

अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्ध के 20 दिन हो गए हैं. इस बीच अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने तेहरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रात भारी रहने वाली है. उन्होंने कहा कि यह युद्ध अमेरिका अपनी शर्तों पर समाप्त करेगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:00 PM IST
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'तेहरान पर आज की रात भारी', अमेरिकी युद्ध मंत्री की ईरान को सीधी चेतावनी; बोले- हम अपनी शर्तों पर जंग...

US-Iran War News: ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका ने फिर बड़ी चेतावनी दी है. गुरुवार को अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि तेहरान पर फिर एक बड़ा हमला किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने लार्जेस्ट स्ट्राइक पैकेज शब्द का इस्तेमाल किया. 

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ जारी जंग पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि यह युद्ध हमारी शर्तों पर समाप्त होगा. इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है. हेगसेथ ने दावा किया कि जंग के पहले दिन से अभी तक अमेरिका ने अपने उद्देश्यों ने कोई बदलाव नहीं किया है. उन्होंने बताया कि ईरान में जंग का मकसद अपना टारगेट को खत्म करना है और पूरा अभियान प्लान के अनुरूप चल रहा है. 

अमेरिका के युद्ध मंत्री ने क्या कहा? 

अपनी ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी युद्ध मंत्री ने कहा कि बुधवार को जब ईरान में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव लाए जा रहे थे, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद थे. आगे बताया कि जंग में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों ने प्रशासन से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि जब तक काम न पूरा हो, तब तक न रूकें. 

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यह भी पढ़ें: 'पैसे पाने वाले ही मस्जिद जाते हैं, 30 पर्सेंट में ताले', ईरान की नाइटलाइफ का पूरा सच जान लीजिए

'IRGC के टॉप पद अब परमानेंट नहीं'

अमेरिकी युद्ध मंत्री की ओर से कहा गया कि ईरान की सेना IRGC का सीनियर कमांडर बनना अब केवल अस्थायी काम रह गया है. इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि IRGC के पद अब किसी तरीके से परमानेंट नहीं रहे. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका-इजरायल के हमलों के कारण यह पद खाली हैं.  हेगसेथ का कहना है कि हमले में ईरान की 11 पनडुब्बियां डुबाई गई हैं. 

'7000 से अधिक टारगेट को बनाया गया निशाना'

हेगसेथ की ओर से कहा गया कि ईरान में 7000 से अधिक टारगेट पर हमला किया गया है. गुरुवार को अमेरिका की ओर से अभी तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिलेगा. अमेरिकी युद्ध मंत्री की ओर से दावा किया गया कि हमारी क्षमताओं के सामने ईरान की क्षमताएं कम पड़ रही हैं. 

यह भी पढ़ें: इजरायल का सब्र टूटा तो ईरान पर दाग सकता है परमाणु बम, WHO की चेतावनी से बढ़ी दहशत! जंग में आया खतरनाक मोड़

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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