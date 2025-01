तालिबान के लीडरों पर रखेंगे लादेन से भी बड़ा इनाम? अमेरिका ने क्यों दी चेतावनी

America: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि तालिबान के शीर्ष नेताओं पर 'बहुत बड़ा इनाम' रख सकता है. रुबियो ने रविवार को अपने सोशल मिडिया X पर यह बात कही.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो कहा, 'अभी-अभी सुनने में आया है कि तालिबान ने जितना बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा अमेरिकियों को बंधक बनाया हुआ है. अगर यह सच है, तो हमें तुरंत उनके टॉप लीडरों पर बहुत बड़ा इनाम रखना होगा, शायद बिन लादेन पर रखे गए इनाम से भी बड़ा.'

Just hearing the Taliban is holding more American hostages than has been reported. If this is true, we will have to immediately place a VERY BIG bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on Bin Laden.

