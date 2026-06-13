तुलसी गबार्ड ने एक्स पर जारी वीडियो मैसेज में कहा, 'इन खतरनाक वायरसों के ऊपर सीक्रेट बायोलैब्स में रिसर्च चल रही थी. इसके चलते वैश्विक आपदा पैदा करने का गंभीर खतरा था. इसके बावजूद राजनेताओं, डॉ. फाउची जैसे तथाकथित स्वास्थ्य विशेषज्ञों और बाइडेन प्रशासन के कुछ सदस्यों ने अमेरिकी जनता से इन प्रयोगशालों के बारे में झूठ बोला. उन्होंने इन सीक्रेट लैब्स के अस्तित्व के आरोपों को नकारा और उन्हें उजागर करने की कोशिश करने वालों को धमकाया.'