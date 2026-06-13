US Secret Biolab Gain-of-Function' Research News: अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर (DNI) तुलसी गबार्ड ने खुलासा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका 30 से ज्यादा देशों में 120 से ज्यादा जैविक प्रयोगशाला चलवा रहा था. इसके लिए यूएस ने बड़े पैमाने पर फंडिंग भी की थी. इनमें से कई प्रयोगशालाओं में खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक वायरसों पर गुप्त तरीके से रिसर्च की जा रही थी. उनमें 'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च भी शामिल है.
तुलसी गाबर्ड ने कहा, 'ODNI सरकार के विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा, जिससे पता लगाया जा सके कि ये लैब कहां हैं. उनमें कौन से रोगजनक (वायरस) हैं और उनका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तुलसी ने कहा कि अमेरिकी जनता और दुनिया भर के लोगों की भलाई को खतरे में डालने वाली खतरनाक गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च को समाप्त किया जाएगा.'
यूएस की ओर से डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि इन 120 में से 40 प्रयोगशालाएं गुप्त तरीके से यूक्रेन में चल रही थीं. ये प्रयोगशालाएं रूस से संभावित जैविक युद्ध का जवाब देने के लिए वहां चलाई जा रही थीं. जिन वायरसों का उन बायोलैब में रिसर्च चल रही थी, उनमें एंथ्रेक्स, इबोला, मर्स, सार्स और प्लेग शामिल हैं.
तुलसी गबार्ड ने एक्स पर जारी वीडियो मैसेज में कहा, 'इन खतरनाक वायरसों के ऊपर सीक्रेट बायोलैब्स में रिसर्च चल रही थी. इसके चलते वैश्विक आपदा पैदा करने का गंभीर खतरा था. इसके बावजूद राजनेताओं, डॉ. फाउची जैसे तथाकथित स्वास्थ्य विशेषज्ञों और बाइडेन प्रशासन के कुछ सदस्यों ने अमेरिकी जनता से इन प्रयोगशालों के बारे में झूठ बोला. उन्होंने इन सीक्रेट लैब्स के अस्तित्व के आरोपों को नकारा और उन्हें उजागर करने की कोशिश करने वालों को धमकाया.'
Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.
In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9
— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026
गबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में खेरसॉन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उदाहरण दिया गया, जिसे 17 लाख 28 हजार 822 अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की गी थी. जबकि खास वायरसों पर रिसर्च करने की उस लैब की अनुमति की अर्जी अभी भी पैंडिंग है.
तुलसी गबार्ड ने पिछली सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इन यूएस-समर्थित बायोलैब्स के अस्तित्व के बारे में जनता को गुमराह किया. उन्होंने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ये लैब्स ढूंढी जाएंगी और उनमें मौजूद वायरसों को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे दुनिया को कोरोना की तरह किसी बड़े संकट से बचाया जा सके.
गबार्ड ने अपने विभाग के अधिकारियों को दुनियाभर में बनी इन सीक्रेट लैब को ढूंढकर बंद करने का निर्देश दिया. नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में 'गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च' के लिए संघीय फंडिंग आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी है.
'गेन-ऑफ-फंक्शन' (Gain-of-Function) रिसर्च वे होती हैं, जिसमें वायरस या बैक्टीरिया को आनुवंशिक रूप से बदलकर उन्हें अधिक संक्रामक, घातक या किसी नए होस्ट में फैलने लायक बनाया जाता है. इसका मकसद भविष्य की महामारियों को समझना, उनके प्रभाव का अनुमान लगाना और बेहतर वैक्सीन-दवाएं विकसित करना होता है.
एक्सपर्टों के मुताबिक, इस तरह की रिसर्च सीक्रेट लैब्स में की जाती है. जहां पर ठोस निगरानी का अभाव होता है. ऐसे में ये शोध जोखिम भरे माने जाते हैं क्योंकि इससे दुर्घटना या दुरुपयोग से वैश्विक आपदा पनपने का खतरा होता है. कोरोना इसी तरह की महामारी थी, जो एक वायरस से पैदा हुई थी. जिसने बाद में पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लिया था और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.