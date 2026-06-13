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दुनिया से छिपाकर 30 देशों में 120 सीक्रेट बायोलैब्स क्यों चला रहा था US? दे रहा था अरबों रुपये की फंडिंग, तुलसी ने खोला राज

Tulsi Gabbard Secret Biolab News: अमेरिकी पूरी दुनिया से छिपाकर 30 देशों में 120 सीक्रेट बायोलैब्स चला रहा था! इसके लिए वह बाकायदा उन्हें अरबों रुपये की फंडिंग दे रहा था. आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था. इसके पीछे उसका मकसद क्या था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 05:50 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:06 AM IST
दुनिया से छिपाकर 30 देशों में 120 सीक्रेट बायोलैब्स क्यों चला रहा था US? दे रहा था अरबों रुपये की फंडिंग, तुलसी ने खोला राज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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