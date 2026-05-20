होर्मुज ही नहीं हिंद महासागर तक नजर...अमेरिका ने जब्त किया एक और ईरानी टैंकर; ट्रंप की धमकियों के बाद US आर्मी का एक्शन

US Seizes Iranian Tanker: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं, हमले की चेतावनी दे रहे हैं, होर्मुज स्ट्रेट से आने-जाने वाले जहाजों पर दोनों देश नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़ा एक ऑयल टैंकर जब्त कर लिया है. स्काईवेव नाम के इस टैंकर पर मार्च में अमेरिका ने ईरानी तेल ट्रांसपोर्ट करने के आरोपों के चलते बैन लगाया था.

मलेशिया जा रहा था जहाज

शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि यह जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरने के बाद मलेशिया जा रहा था. ब्रोकर्स और लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के डेटा के मुताबिक टैंकर में शायद फरवरी में ईरान के खार्ग आइलैंड पर लोड किया गया एक मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल था. यह जब्ती कम से कम तीसरी बार है जब US अधिकारियों ने वाशिंगटन के बड़े बैन लागू करने के कैंपेन के तहत ईरान के शैडो फ्लीट से कथित तौर पर जुड़े ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया है.

यह नया ऑपरेशन ओमान की खाड़ी और अरब सागर में ईरानी पोर्ट्स पर चल रही US की नाकाबंदी से अलग है. अप्रैल में, अमेरिका ने हिंद महासागर में दो और जहाज, मैजेस्टिक X और टिफानी को भी जब्त कर लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने ईरान को धमकाया

ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करने से महज एक घंटे की दूरी पर था और हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी. जहाजों और नौकाओं में सैन्य सामग्री लोड की जा चुकी थी और आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू हो सकती थी. हालांकि, खाड़ी देशों- कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर उन्होंने फिलहाल नए हमलों को टाल दिया. उन्होंने साफ संकेत दिए कि भविष्य में फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.