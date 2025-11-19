Advertisement
trendingNow13010657
Hindi Newsदुनिया

China Taiwan News: अमेरिका ने आग में डाल दिया घी! जापान-चीन में टकराव के बीच ताइवान को बेच दिया ये जंगी सामान

China Taiwan Latest News in Hindi: जापान और चीन के बीच जारी टकराव के दरम्यान अमेरिका ने आग में घी डालने का काम कर दिया है. यूएस ने ताइवान को 700 मिलियन डॉलर का ऐसा जंगी सामान बेच दिया है, जो चीनी विमानों को हवा में ही कबाड़ बना सकता है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China Taiwan News: अमेरिका ने आग में डाल दिया घी! जापान-चीन में टकराव के बीच ताइवान को बेच दिया ये जंगी सामान

US sells weapons worth $700 million to Taiwan: अमेरिका ने ताइवान को एक बड़ा सामरिक समर्थन देते हुए उसे लगभग 700 मिलियन डॉलर की कीमत वाला आधुनिक एयर-डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचने की आधिकारिक पुष्टि की है. यह ताइवान को एक हफ्ते में मिला दूसरा हथियार पैकेज है, जिससे कुल मूल्य 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक एवं सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर जापान और चीन के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर. 

चीनी विमानों का काल बनेगा 'NASAMS'

अमेरिका की ओर से बेचा गया यह सिस्टम NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) है, जिसे मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है. यह वही सिस्टम है जिसे हाल ही में वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इस्तेमाल किया गया था. वहां इसकी क्षमता और प्रतिक्रिया-गति का परीक्षण हो चुका है, जिससे इसे चीन के खिलाफ एक भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

NASAMS सिस्टम आधुनिक युद्ध परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें एक से अधिक लॉन्चर, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और कमांड-एंड-कंट्रोल यूनिट शामिल होती है. यह सिस्टम विमान, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे कई तरह के हवाई खतरों को मध्यम दूरी से इंटरसेप्ट करने में सक्षम माना जाता है. बताते चलें कि ताइवान लंबे समय से चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को लेकर चिंतित रहा है. ऐसे में NASAMS उसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करेगा.

मजबूत हो जाएगा ताइवान का एयर डिफेंस

पेंटागन ने इस सौदे पर कहा कि वित्तीय वर्ष 2026 में भी ताइवान का सैन्य आधुनिकीकरण का दौर जारी रहेगा. इसके लिए में लगभग 699 मिलियन डॉलर की राशि आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है. यह धन ताइवान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है. इस सौदे को अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं.

अमेरिका ने हाल के वर्षों में कई बार ताइवान को आश्वस्त किया है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में यह सौदा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. अमेरिका का कहना है कि ताइवान की आत्म-रक्षा क्षमता को मजबूत बनाए रखना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है. दूसरी ओर, चीन इस तरह के कदमों का लगातार विरोध करता रहा है. उसका कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसे हथियार देना 'एक-चीन नीति' का उल्लंघन है.

अपने नागरिकों को खतरे के निपटने के लिए कर रहा तैयार

सौदे के घोषित होने के बाद चीन की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है. चीन पहले भी कह चुका है कि वह इस तरह के किसी भी कदम पर उचित जवाबी कार्रवाई करेगा. यह संभावना भी जताई जा रही है कि चीन ताइवान के पास अपने सैन्य अभ्यासों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा सकता है.

वहीं ताइवान ने इस सौदे का स्वागत करते हुए कहा है कि वह अपने नागरिकों को संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या किसी बाहरी देश की सैन्य कार्रवाई. NASAMS की तैनाती से ताइवान यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए अब पहले की तुलना में अधिक तैयार है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलेगा शक्ति संतुलन

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस सिस्टम की तैनाती और संचालन पर दुनिया की नजरें होंगी. ताइवान की मौजूदा रक्षा व्यवस्थाओं, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ NASAMS को जोड़ना उसके एयर-डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत बनाने वाला कदम साबित हो सकता है. यह सौदा न केवल ताइवान की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

us china newschina taiwan news

Trending news

महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर