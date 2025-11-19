China Taiwan News: अमेरिका ने आग में डाल दिया घी! जापान-चीन में टकराव के बीच ताइवान को बेच दिया ये जंगी सामान

US sells weapons worth $700 million to Taiwan: अमेरिका ने ताइवान को एक बड़ा सामरिक समर्थन देते हुए उसे लगभग 700 मिलियन डॉलर की कीमत वाला आधुनिक एयर-डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचने की आधिकारिक पुष्टि की है. यह ताइवान को एक हफ्ते में मिला दूसरा हथियार पैकेज है, जिससे कुल मूल्य 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक एवं सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर जापान और चीन के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर.

चीनी विमानों का काल बनेगा 'NASAMS'

अमेरिका की ओर से बेचा गया यह सिस्टम NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) है, जिसे मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है. यह वही सिस्टम है जिसे हाल ही में वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इस्तेमाल किया गया था. वहां इसकी क्षमता और प्रतिक्रिया-गति का परीक्षण हो चुका है, जिससे इसे चीन के खिलाफ एक भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

NASAMS सिस्टम आधुनिक युद्ध परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें एक से अधिक लॉन्चर, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और कमांड-एंड-कंट्रोल यूनिट शामिल होती है. यह सिस्टम विमान, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे कई तरह के हवाई खतरों को मध्यम दूरी से इंटरसेप्ट करने में सक्षम माना जाता है. बताते चलें कि ताइवान लंबे समय से चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को लेकर चिंतित रहा है. ऐसे में NASAMS उसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करेगा.

मजबूत हो जाएगा ताइवान का एयर डिफेंस

पेंटागन ने इस सौदे पर कहा कि वित्तीय वर्ष 2026 में भी ताइवान का सैन्य आधुनिकीकरण का दौर जारी रहेगा. इसके लिए में लगभग 699 मिलियन डॉलर की राशि आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है. यह धन ताइवान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है. इस सौदे को अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं.

अमेरिका ने हाल के वर्षों में कई बार ताइवान को आश्वस्त किया है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में यह सौदा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. अमेरिका का कहना है कि ताइवान की आत्म-रक्षा क्षमता को मजबूत बनाए रखना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है. दूसरी ओर, चीन इस तरह के कदमों का लगातार विरोध करता रहा है. उसका कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसे हथियार देना 'एक-चीन नीति' का उल्लंघन है.

अपने नागरिकों को खतरे के निपटने के लिए कर रहा तैयार

सौदे के घोषित होने के बाद चीन की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है. चीन पहले भी कह चुका है कि वह इस तरह के किसी भी कदम पर उचित जवाबी कार्रवाई करेगा. यह संभावना भी जताई जा रही है कि चीन ताइवान के पास अपने सैन्य अभ्यासों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा सकता है.

वहीं ताइवान ने इस सौदे का स्वागत करते हुए कहा है कि वह अपने नागरिकों को संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या किसी बाहरी देश की सैन्य कार्रवाई. NASAMS की तैनाती से ताइवान यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए अब पहले की तुलना में अधिक तैयार है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलेगा शक्ति संतुलन

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस सिस्टम की तैनाती और संचालन पर दुनिया की नजरें होंगी. ताइवान की मौजूदा रक्षा व्यवस्थाओं, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ NASAMS को जोड़ना उसके एयर-डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत बनाने वाला कदम साबित हो सकता है. यह सौदा न केवल ताइवान की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है.