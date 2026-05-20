तो अब ट्रंप नहीं कर पाएंगे मनमानी? 4 सांसदों ने भी दे दिया विरोधियों का साथ; किस प्रस्ताव का किया समर्थन

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चला, फिर सीजफायर हो गया. हालांकि, हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच चार सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया. उन्होंने एक ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है, जिसका मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करना है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर ट्रंप ईरान पर कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा, जानते हैं.

सीनेट में यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, ऐसा पहली बार है जब फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद ऐसा प्रस्ताव सीनेट में आगे बढ़ पाया है, इससे पहले भी इस तरह का प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही थीं.

चार रिपब्लिकन ने लगभग सभी सीनेट डेमोक्रेट्स के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया, उनमें लुइसियाना के सीनेटर बिल कैसिडी भी थे, जो हाल ही में ट्रंप द्वारा अपने चैलेंजर का समर्थन करने के बाद अपनी प्राइमरी रेस हार गए थे. कैसिडी ने कहा कि युद्ध को संभालने के प्रशासन के तरीके को लेकर चिंताओं ने उनके वोट को प्रभावित किया, वोट के बाद कैसिडी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के प्रशासन के प्रयासों का समर्थन करता हूं, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर कांग्रेस को अंधेरे में रखा है. इसके अलावा कहा कि हमने लुइसियाना में ट्रंप के समर्थकों को यह कहते हुए सुना कि वो इस युद्ध को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं.

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रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की, रैंड पॉल और सुसान कॉलिन्स ने भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का सपोर्ट किया और पहले के वोटों से अपना स्टैंड दोहराया, पेन्सिलवेनिया डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन अकेले डेमोक्रेट थे जिन्होंने इस कदम का विरोध किया, जबकि तीन रिपब्लिकन ने वोट नहीं डाला. अब रिपब्लिकन पार्टी में भी ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर असहमति बढ़ रही है.

शूमर ने एक बयान में कहा कि वोट दर वोट, डेमोक्रेट्स ट्रंप के गैर-कानूनी युद्ध पर रिपब्लिकन की चुप्पी की दीवार तोड़ रहे हैं. 80 से ज्यादा दिनों से, ट्रंप ने अमेरिका को बिना किसी प्लान, बिना किसी मकसद और बिना किसी कानूनी अधिकार अमेरिका को एक महंगे युद्ध में झोंक दिया है. आज यह साबित हो गया कि हमारा प्रेशर काम कर रहा है, रिपब्लिकन टूटने लगे हैं और उन्हें रोकने के लिए मोमेंटम बन रहा है, हम हार नहीं मानेंगे.