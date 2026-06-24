/थमी ईरान युद्ध की आंच!अमेरिकी सीनेट ने पलट दी बाजी, फिर बौखलाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप; दिया ये बयान?

अमेरिका की राजनीति में मंगलवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब अमेरिकी सीनेट ने ईरान से जुड़े सैन्य संघर्ष को आगे बढ़ाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया. इस मतदान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया. वहीं सीनेट के इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सीनेट के इस कदम से दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संकेत मिला कि अमेरिका ही ट्रंप के ऐसे अभियानों का विरोध करता है. इस तरह से अमेरिकी सीनेट के इस फैसले से दुश्मन को मदद मिली.
इसके पहले अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव 50-48 मतों से पारित हुआ. दिलचस्प बात यह रही कि रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों सुसान कॉलिन्स, लिसा मर्कोव्स्की, बिल कैसिडी और रैंड पॉल ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. वहीं, डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने प्रस्ताव का विरोध किया. दो रिपब्लिकन सीनेटर डेव मैककॉर्मिक और मिच मैककॉनेल मतदान के दौरान मौजूद नहीं थे. उनकी अनुपस्थिति ने प्रस्ताव के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इससे पहले प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) भी इसी तरह का प्रस्ताव 215-208 मतों से पारित कर चुकी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट के प्रस्ताव पर अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'तो, ईरान मुश्किल में है, हारने की कगार पर है, हमें लगभग कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा है और अमेरिकी सीनेट 'वॉर पावर्स एक्ट' पर ऐसे समय में वोट कराने का फैसला करती है जो सही नहीं है और जिसका कोई मतलब नहीं है. इससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संदेश जाता है कि अमेरिका को उनके साथ मेरा किया जा रहा बर्ताव पसंद नहीं है और मुझे इसे रोकना चाहिए और ऐसा करके दुश्मन को मदद और सहारा दिया गया है.'
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है. अमेरिकी व्यवस्था में इस प्रकार के संयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेजे जाते और इनकी कानूनी शक्ति सीमित होती है. अधिकारी के अनुसार, ईरान के साथ संघर्षविराम लागू होने के बाद सक्रिय सैन्य कार्रवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है. ऐसे में अमेरिकी सेना को हटाने या सैन्य अभियान रोकने जैसा कोई तत्काल सवाल नहीं बनता.
डेमोक्रेट सांसद और प्रस्ताव के प्रायोजक ग्रेग मीक्स ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी इस युद्ध को औपचारिक मंजूरी नहीं दी थी. उनके मुताबिक, संविधान के तहत राष्ट्रपति को लंबे समय तक किसी सैन्य अभियान को कांग्रेस की अनुमति के बिना जारी रखने का अधिकार नहीं है.डेमोक्रेट नेताओं ने संकेत दिए हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो वे कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं ताकि कांग्रेस की भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके.
अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में तीन महीने से अधिक समय तक चले तनाव और संघर्ष के बाद एक शांति समझौते की घोषणा की गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने डिजिटल माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. ट्रंप ने उस समय कहा था कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और निरीक्षण के लिए सहमत नहीं होता, तो वार्ता आगे नहीं बढ़ पाती.
ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि ईरान के पास उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जिसका इस्तेमाल सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार विकसित करने में किया जा सकता है. यही मुद्दा अमेरिका-ईरान संबंधों में आगे भी सबसे बड़ी चुनौती बना रह सकता है.