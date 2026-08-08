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'रूसी तेल खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ', अमेरिकी सीनेट में बिल पास; भारत और चीन पर लटकी तलवार

What is US New Tariff Bill? अमेरिकी सीनेट में रूसी तेल खरीदने पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास हो गया है. अब इस बिल को दूसरे सदन में चर्चा के लिए भेजा जाएगा. इस बिल के पास होने पर भारत और चीन पर तलवार लटक जाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:15 AM IST
'रूसी तेल खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ', अमेरिकी सीनेट में बिल पास; भारत और चीन पर लटकी तलवार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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