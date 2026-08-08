'रूसी तेल खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ', अमेरिकी सीनेट में बिल पास; भारत और चीन पर लटकी तलवार

Impact of US New Tariff Bill on India: अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को उस बिल को पास कर दिया, जिससे भारत-चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लग जाएगा. इस कानून का मकसद वैसे तो रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव को कड़ा करना है. लेकिन इसके साथ ही उन देशों को भी निशाना बनाना है, जो रूस से गैस-तेल खरीद उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हों.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक का नाम 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' है. इसका नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में रखा गया है. उन्होंने ही इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया था. यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) और प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल-गैस का आयात जारी रखते हैं.
इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र हित में जरूरी लगने पर वे इस जुर्माने और शुल्कों को माफ कर सकते हैं. वे चाहें तो इसमें कमी कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं.
सीनेट में पास होने के बाद यह विधेयक अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश होगा. वहां से पास होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा. हालांकि 100 प्रतिशत टैरिफ के प्रावधान वाला यह कानून काफी सख्त है. इसके बावजूद यह पिछले प्रस्तावों की तुलना में थोड़ा नरम हैं. उनमें रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों के आयातों पर 500% तक के टैरिफ लगाने की मांग की गई थी.
इस विधेयक का भारत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपनी गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए रूस ने सस्ती दरों पर कच्चे तेल की खरीद का ऑफर दिया था. जिसे स्वीकार करके भारत तब से अब तक लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदता आ रहा है. यह काम केवल भारत ही नहीं कर रहा, बल्कि चीन और यूरोपीय देश भी उससे सस्ती दरों पर गैस-तेल खरीद रहे हैं.
इसके बावजूद अमेरिका समेत वे देश जानबूझकर भारत को निशाना बनाते आए हैं. उनका कहना है कि अगर भारत, अपने मित्र रूस से तेल खरीद बंद कर दे तो उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ बन जाएगी. जिससे उसे यूक्रेन से युद्ध खत्म करने को मजबूर होना पड़ेगा.
हालांकि, एक्सपर्टों का कहना है कि इस बिल से अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है. असल में यह विधेयक अमेरिकी प्रशासन को इस बात की सुविधा देता है कि इन उपायों को कब और कैसे लागू किया जाए. ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों मुल्कों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है. संभव है कि यूएस ये टैरिफ लगाए ही ना और अगर लगाए भी तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम हो.
फिर भी, माना जा रहा है कि यह कानून भारत-अमेरिका के संबंधों में अनिश्चितता का भाव पैदा कर सकता है. अगर ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला करता है तो अमेरिका को होने वाला अरबों डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकते है. जिसकी वजह से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. ऐसे में भारत को मजबूरी में रूस के बजाय दूसरे देशों से तेल-गैस खरीद बढ़ाने को मजबूर होना पड़ सकता है.
इस आशंका को डिफेंस एक्सपर्ट भी महसूस कर रहे हैं. इसे लेकर वे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में खिंचाव आ सकता है. इससे मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों पर भी ग्रहण लग सकता है. जिससे चीन से निपटने की अमेरिका की तैयारियों को भी झटका लग सकता है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन को इस मामले में सोच-समझकर ही कोई फैसला लेना होगा.