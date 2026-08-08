'रूसी तेल खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ', अमेरिकी सीनेट में बिल पास; भारत और चीन पर लटकी तलवार

इस विधेयक का भारत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपनी गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए रूस ने सस्ती दरों पर कच्चे तेल की खरीद का ऑफर दिया था. जिसे स्वीकार करके भारत तब से अब तक लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदता आ रहा है. यह काम केवल भारत ही नहीं कर रहा, बल्कि चीन और यूरोपीय देश भी उससे सस्ती दरों पर गैस-तेल खरीद रहे हैं.