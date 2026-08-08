अमेरिकी मनमानी के खिलाफ भारत का 'प्लान B': जानिए '100 फीसदी टैरिफ वॉर' से निपटने के 5 मजबूत रास्ते

DNA, DNA Analysis: अमेरिकी सीनेट से एक ऐसा बिल पास हुआ है जो भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक व्यापार में बड़ा भूचाल ला सकता है. एक तरफ भारत ने कतर को पीछे छोड़कर अमेरिका से रिकॉर्ड-तोड़ एलएनजी खरीदी और 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने वाले 'लिंडसे ग्राहम एक्ट 2026' को हरी झंडी दे दी.
अब सवाल यह है कि जब अमेरिका से महंगी एलएनजी खरीदना सही है, तो रूस से सस्ता तेल खरीदना अपराध कैसे हो गया? आखिर क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का यह 100% टैरिफ प्लान और कैसे भारत अपने 87 अरब डॉलर के निर्यात को बचाएगा? आइए हम, अमेरिका की 100% मनमानी का 100% जवाबी विश्लेषण करते हैं.
मित्रों.. यूएस सीनेट ने रूस से कारोबार पर प्रतिबंध लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद रूस से ऊर्जा खरीद करने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाना है. यानी अमेरिका.. भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तरफ एक कदम और बढ़ चुका है. आज आपको जानना चाहिए अमेरिकी सीनेट से बिल पास होने के बाद क्या भारत पर 100% टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया या फिर टैरिफ बम फूटने में अभी कुछ वक्त बाकी है. आज आपको समझना चाहिए अमेरिका अगर भारत पर 100% टैक्स लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारी तैयारी क्या है और इससे पहले, अमेरिकी टैक्सों का भारत ने कैसे सामना किया.
मित्रों.. अमेरिकी सीनेट से ये बिल उस वक्त पास किया गया है, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की वार्ता अंतिम चरण में है. और अमेरिका.. भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है. इसलिए सवाल ये है कि भारत का अमेरिका से एलएनजी खरीदना अगर सही है.. तो रूस से तेल खरीदना अपराध कैसे है? अमेरिका को इस बात का अधिकार किसने दिया कि वो तय करे कि भारत किसके साथ कारोबार करेगा और किसके साथ नहीं. लेकिन सबसे पहले आप देखिए.. अमेरिकी सीनेट में ये बिल कैसे पास हुआ और अगर ये कानून बना तो भारत के लिए कैसे मुश्किल खड़ी कर सकता है.
मित्रों.. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस बिल को कानून बनाकर भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं... उसका नाम लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 है. इस बिल के लिए अमेरिका के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने विशेष अभियान चलाया था. आपको याद होगा.. जिस वक्त ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा था. अचानक लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई थी. जिसका जश्न ईरान में मनाया गया था. उनका सपना बताया जा रहा ये बिल अगर कानून बन जाता है... तो इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाएंगी. जिससे डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल और गैस के 5 सबसे बड़े खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगा पाएंगे.
फिलहाल भारत के अलावा चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अज़रबैजान रूस के टॉप 5 ऊर्जा खरीदार हैं. हालांकि इस बिल में यूरोपीय देशों को विशेष छूट मिली है. जो देश रूस की कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और उसे घटाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वे इस टैरिफ से बच जाएंगे. इससे करीब 15 यूरोपीय देश और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यही वो दोहरा रवैया है. जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है. सबसे खास बात है अमेरिकी सीनेट में इस बिल को पास कराने में ट्रंप को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा.
मित्रों अमेरिकी सीनेट में इस बिल के समर्थन में 86 और विपक्ष में सिर्फ 11 वोट पड़े... यानी ज्यादातर अमेरिकी सीनेटर इस बिल के पक्ष में थे. इसे अमेरिका की दोनों पार्टियों को समर्थन हासिल था. अब आप समझिए अमेरिका में ये बिल क्यों पास करवाया जा रहा है. इस बिल का असली उद्देश्य क्या है.
इस बिल की मूल भावना में कहा गया है... इसके जरिए अमेरिका.. रूस पर आर्थिक दबाव बना पाएगा. जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए तेल और गैस बेचकर मिल रहा धन मिलना बंद हो जाए. इसके लिए इसमें तीन बड़े प्रावधान हैं.
रूसी अधिकारियों और बैंकों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए हैं. रूस के शैडो फ्लीट यानी वो टैंकर नेटवर्क जो प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचते हैं. उस पर कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल-गैस के टॉप-5 खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल जाएगी.और इसी तीसरे प्रावधान का असर भारत पर असर पड़ सकता है.
हालांकि इस बिल के पास होते ही भारत पर टैक्स नहीं लगने जा रहा, क्योंकि अभी ये बिल पूर्ण कानून नहीं बना है. अभी यह बिल अमेरिकी संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, में जाएगा... जिसकी वोटिंग अगस्त की छुट्टियों खत्म होने के बाद होगी. यानी ये वोटिंग 31 अगस्त या सितंबर की शुरुआत में होने की संभावना है. इसके बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से यह कानून की शक्ल लेगा.
फिर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात का फैसला लेंगे किस देश पर टैरिफ लगे किस देश पर नहीं.
ट्रंप चाहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी देश को टैरिफ से बचा सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस को उसका औचित्य बताएं. यानी आखिर में ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के विवेक पर टिका है.
इस बिल पर जिस तरह का समर्थन अमेरिका की सीनेट में दिखा... माना जा रहा है अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से इसे पास कराना मुश्किल नहीं होगा. मित्रों.. यूक्रेन युद्ध के नाम पर भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी उस वक्त की जा रही है... जब भारत ने अमेरिका से एलएनजी की खरीदारी 250 गुना बढ़ा दी है. होर्मुज बंद होने के बाद भारत ने खाड़ी देशों के बजाय एलएनजी के लिए दूसरे विकल्पों की तरफ रुख किया. इस दौरान भारत ने अमेरिका से सबसे ज्यादा एलएनजी खरीदी.
मई से जुलाई के बीच भारत ने अमेरिका से 2 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी खरीदी है. अब अमेरिका... कतर को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है. होर्मुज संकट के बाद भारत की जरूरत की लगभग 67% यानी सबसे ज्यादा LPG भी अमेरिका से ही आ रही है. अमेरिका के अलावा भारत ने नाइजीरिया और ओमान से भी एलएनजी की सप्लाई बढ़ाई है, जबकि कतर से आयात 91% गिरा है. कतर से सप्लाई गिरकर महज 0.23 मिलियन टन रह गई है. कतर से सस्ती गैस घटने और अमेरिका समेत दूसरे देशों से महंगी गैस खरीदने के कारण भारत को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा है.
मित्रों... अमेरिका से महंगी LNG खरीदना सिर्फ गैस की कीमत का मामला नहीं था. अमेरिका भारत से बहुत दूर है, इसलिए जहाज का किराया और परिवहन खर्च ज्यादा पड़ा. इसके अलावा अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज बंद होने से एशिया में LNG की मांग बढ़ गई थी, इसलिए कई देश गैस की ज्यादा कीमत देने को तैयार थे. इस वजह से अमेरिकी LNG की कीमत और बढ़ गई. अमेरिका के जहाज भी जहां ज्यादा कीमत मिल रही थी, वहां भेजे जा रहे थे. इससे भारत को LNG खरीदने के लिए और ज्यादा भुगतान करना पड़ा.
अब सोचिए जिस देश से भारत सबसे ज्यादा एलएनजी खरीद रहा है. 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान सह रहा है. वही देश उस पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है. जबकि खुद अमेरिका एलएनजी बेचकर जमकर कमाई कर रहा है. और जिस रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा है. उससे व्यापार करने में अमेरिका अड़ंगे लगा रहा है. टैरिफ की दीवार खड़ी कर रहा है. इसलिए माना जा रहा है... यूक्रेन वॉर इन प्रतिबंधों का सिर्फ एक पहलू है. लेकिन ट्रंप के 100% टैरिफ प्लान के 3 बड़े मकसद हैं.
पहला मकसद.... अमेरिका.. भारत और चीन को सीधे भू-राजनीतिक दबाव में लाना चाहता है, ताकि वे रूस से दूरी बनाएं और अमेरिकी ऊर्जा-रक्षा तंत्र से जुड़ें. यानी अमेरिका टैरिफ के जरिए अपनी विदेश नीति और रणनीतिक हितों के मुताबिक फैसला लेने के लिए दबाव बना रहा है.
दूसरा मकसद- ट्रंप प्रशासन टैरिफ को सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि व्यापार समझौते में अपनी शर्तें मनवाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है. आपको याद होगा... भारत-अमेरिका समझौते में भी रूसी तेल से दूरी बनाने के वादे के नाम पर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स हटा दिया गया था.
तीसरा और सबसे बड़ा मकसद.. अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी ऊर्जा की जगह अमेरिकी LNG, LPG और क्रूड ज्यादा खरीदे. होर्मुज संकट के बाद अमेरिका को इसका फायदा मिलता दिख भी रहा है, लेकिन अब भारत पर टैरिफ लगाने की योजना का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है.
मित्रों.. यूएस सीनेटर रैंड पॉल ने दो बड़ी बातें कहीं.. पहली भारत-चीन पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और दूसरी बड़ी बात भारत... अमेरिका से दूर और चीन-रूस के और करीब चला जाएगा. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका आजकल लगातार आत्मघाती कदम उठा रहा है.
आज आपको ये भी समझना चाहिए अगर ये बिल कानून बना तो भारत के सामने कौन सी मुश्किल खड़ी हो सकती है.
मित्रों... अगर यह बिल कानून बनता है और भारत पर 100% टैरिफ लगता है, तो अमेरिका को होने वाला भारत का करीब 87 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में आ जाएगा. यह रकम भारत की कुल GDP की करीब 2.5% के बराबर है. सबसे ज्यादा असर कपड़ा, ज्वेलरी, चमड़ा, और समुद्री उत्पाद पर पड़ सकता है. इन उद्योगों में लाखों लोगों को सीधे रोजगार मिलता है. टैरिफ बढ़ने से भारतीय सामान अमेरिका में महंगा होगा और उसकी मांग घट सकती है. यानी असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि निर्यात, कारोबार और रोजगार पर भी पड़ सकता है.
लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है... भारत ने इससे पहले भी अमेरिका टैरिफ का मुकाबला किया है. और उससे उबरा भी है. आज आपको अमेरिका की 100% टैरिफ से बचने वाली भारत की रणनीति के बारे में भी जानना चाहिए.
साल 2019 में अमेरिका ने भारत को GSP सुविधा से बाहर कर दिया. ये एक ऐसी व्यापारिक सुविधा थी, जिसके तहत अमेरिका कुछ विकासशील देशों से आने वाले चुनिंदा सामान पर कम या शून्य आयात शुल्क लगाता था. इससे करीब 6 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर शुल्क-रियायत खत्म हुई और करीब 240 मिलियन डॉलर का लाभ प्रभावित हुआ. भारत ने इसका मुकाबला जवाबी शुल्क और नए बाजार तलाशने की रणनीति से किया, साथ ही अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखी.
31 जुलाई 2025 को अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की. 6 अगस्त 2025 को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया. इस 50% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, चमड़ा और समुद्री उत्पाद जैसे रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर पड़ा. भारत ने इस दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीद को तुरंत बंद नहीं किया और राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी. साथ ही भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाने और दूसरे देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश तेज की. सरकार ने प्रभावित निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता, नए बाजार और व्यापार समझौतों पर जोर दिया.
7 फरवरी 2026 को ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने से जुड़े 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने और भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की. लेकिन यह राहत पूरी तरह लागू होने से पहले ही मामला बदल गया.
20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ व्यवस्था की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया. इससे भारत-अमेरिका टैरिफ व्यवस्था को लेकर फिर अनिश्चितता पैदा हो गई. एक बार फिर अमेरिका.. भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहा है. इस बार सबसे ज्यादा 100% टैरिफ की तैयारी है. ऐसे में भारत के सामने 5 विकल्प होंगे.
मित्रों.. ट्रंप पूरी दुनिया को ही अपनी पैतृक संपत्ति मानने लगे हैं. उन्हें लगता है कि वो यूनिवर्स बॉस हैं. वो जब जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे. लेकिन अपनी मनमानी... जब वो अपने ही देश में नहीं चला पा रहे.. तो भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या चलाएंगे. कल की ही बात है. अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की एक मनमानी पर कानूनी ब्रेक लगा दिया. ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर करीब 90 हजार वर्ग फुट का बॉलरूम बनाना चाहते थे.
अमेरिकी अपील कोर्ट ने उनकी चाहत पर पानी फेरते हुए कहा कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि अमेरिकी जनता का “पीपल्स हाउस” है. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति यहां अस्थायी किराएदार की तरह हैं और खुद को किरायेदार समझकर ही रहें. उन्हें इमारत में बड़े बदलाव करने का असीमित अधिकार नहीं है. कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा कि इतने बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है. ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.