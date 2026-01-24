Advertisement
trendingNow13084822
Hindi Newsदुनिया‘पाकिस्तान पर ना करें भरोसा’, अमेरिकी सीनेटर ने रूबियो को लिखा खत- PAK में मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता

‘पाकिस्तान पर ना करें भरोसा’, अमेरिकी सीनेटर ने रूबियो को लिखा खत- PAK में मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता

Us Senator Warner Letter: अमेरिका के सीनेटर मार्क आर. वॉर्नर ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान में चल रही हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि वहां राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं. दबाव बनाया जा रहा है. सीनेटर ने रूबियो से अपील की है कि अमेरिका को इस मुद्दे पर कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए. पाकिस्तान सरकार से सीधे बात करनी चाहिए.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘पाकिस्तान पर ना करें भरोसा’, अमेरिकी सीनेटर ने रूबियो को लिखा खत- PAK में मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता

Us Senator Warner Letter: अमेरिका के एक वरिष्ठ सीनेटर ने पाकिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री से दखल देने की मांग की है. उनका कहना है कि पाकिस्तान में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बढ़ी है. चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी डराया जा रहा है.

चुनावों को लेकर सवाल
सीनेटर वॉर्नर ने पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि ये चुनाव 2023 से टाल दिए गए थे. इनके दौरान हिंसा की खबरें सामने आईं. साथ ही चुनाव में दखल और गड़बड़ी के आरोप भी लगे. इन बातों को अमेरिका, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने दर्ज किया है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान बोलने, संगठन बनाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी पर बेवजह रोक लगाई गई.

PTI समर्थकों पर कार्रवाई
चुनाव के बाद की कार्रवाई पर भी सीनेटर ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं. लेकिन बहुमत नहीं मिला. इसके बाद PTI के समर्थकों और नेताओं को बड़ी संख्या में हिरासत में लिया गया है. उनके मुताबिक चुनाव से पहले और बाद के महीनों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला
सीनेटर ने इमरान खान की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि 2023 में इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था. इस गिरफ्तारी ने दुनिया का ध्यान खींचा है. 2024 में संयुक्त राष्ट्र के एक वर्किंग ग्रुप ने कहा था कि इमरान खान की हिरासत का कोई कानूनी आधार नहीं था. ऐसा लगता है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

बता दें, वॉर्नर ने यह भी कहा कि हाल के समय में कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों को गैरहाजिरी में उम्रकैद की सजा दी गई है. साथ ही नागरिकों और पत्रकारों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह तरीका लोकतांत्रिक मानकों के खिलाफ है.

विदेशों में भी दबाव का आरोप
सीनेटर ने अमेरिका और खासकर वर्जीनिया में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले लोगों और उनके पाकिस्तान में मौजूद परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है. इसमें मनमानी गिरफ्तारियां, हिरासत और हिंसा तक शामिल है. उनका कहना है कि यह सब सरकार की आलोचना दबाने की कोशिश का हिस्सा लगता है.

जांच और कार्रवाई की मांग
अपने पत्र में वॉर्नर ने मांग की कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ होने वाली ऐसी हरकतों की पूरी जांच हो. दोषियों पर कार्रवाई की जाए. उन्होंने अमेरिका और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से मिलकर इन आरोपों की जांच करने की अपील भी की है.

दूसरे देशों में भी पड़ेगा असर
सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाइयां सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं हैं. दूसरे देशों में भी सरकार और सेना के आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने खबर दी थी कि लंदन पुलिस पाकिस्तानी पर हुए कुछ खास हमलों की जांच कर रही है. रिपोर्ट में शक जताया गया है कि आलोचकों को चुप कराने के लिए अपराधियों के जरिए हमला कराया गया हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 'जनता को गुमराह कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस...', आम चुनावों से पहले भड़की आवामी लीग, क्यों कहा- बना रहेगा काला धब्बा?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Us Senator Letter

Trending news

देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल