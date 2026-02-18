Advertisement
trendingNow13113484
Hindi Newsदुनियामात्र 24 घंटे में अमेरिका ने खोल दिए जंग के सारे घोड़े! 50 से अधिक F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में उतारे, ईरान को चारों तरफ से घेरा

मात्र 24 घंटे में अमेरिका ने खोल दिए जंग के सारे घोड़े! 50 से अधिक F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में उतारे, ईरान को चारों तरफ से घेरा

US 50 jet deployment to Middle East: मिडिल ईस्ट में अचानक सैन्य हलचल तेज हो गई है. अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर F-22, F-35 और F-16 समेत 50 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के बीच यह कदम बड़ा संदेश माना जा रहा है. अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे डील होगी या टकराव.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 18, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मात्र 24 घंटे में अमेरिका ने खोल दिए जंग के सारे घोड़े! 50 से अधिक F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में उतारे, ईरान को चारों तरफ से घेरा

Vance says Iran refuses Trump red lines: दुनिया भर में टेंशन हाई है. अमेरिका ने एक झटके में अपना पूरा एयर पावर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है. इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री सोर्सेज से पता चल रहा है कि पिछले एक दिन में ही 50 से ज्यादा टॉप क्लास फाइटर जेट्स रीजन में पहुंचाए गए या रास्ते में हैं. इनमें स्टेल्थ किंग F-22 रैप्टर, लेटेस्ट F-35 और क्लासिक F-16 शामिल हैं. साथ में कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी हैं, जो बताते हैं कि ये प्लेन लंबे ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं.एक अमेरिकी अधिकारी ने Axios को साफ-साफ कहा, “पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स को रीजन में मूव किया गया है.” कुछ रिपोर्ट्स में कुल संख्या 50+ बताई गई है, जिसमें F-35A के 18, F-22 के 12 और F-16 के 36 तक शामिल हैं.

कैरियर ग्रुप भी ईरान की तरफ बढ़ा
ये सिर्फ हवाई हमला नहीं, पूरी नेवी भी एक्टिव है. दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford अपना स्ट्राइक ग्रुप लेकर कैरिबियन से निकलकर अटलांटिक पार कर रहा है. नेवी अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि ये ग्रुप तीन डिस्ट्रॉयर्स USS Mahan, USS Bainbridge और USS Winston Churchill के साथ है. अभी ये मिड-अटलांटिक में है और ईरान के पास पहुंचने में 8-10 दिन लग सकते हैं. पहले से ही USS Abraham Lincoln अरेबियन सी में तैनात है, तो अब दो सुपर कैरियर्स एक साथ होंगे. USNI News ने रिपोर्ट किया कि फोर्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ बढ़ रहा है.

बातचीत भी जारी, तनाव भी कायम
दिलचस्प बात यह है कि सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है. स्विट्ज़रलैंड के Geneva में परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष वार्ता का दौर जारी है. सूत्रों के मुताबिक बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करे, जबकि ईरान सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है. इतनी बड़ी मिलिट्री मूवमेंट के बीच भी डिप्लोमेसी का दौर चल रहा है. जेनेवा में ओमान की मेजबानी में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी बन नहीं पाई है पूरी बात
अमेरिकी टीम में ट्रंप के खासम-खास जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ शामिल थे. ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत “गंभीर और पॉजिटिव” रही, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर समझ बनी है. उन्होंने ईरानी टीवी पर बताया, “अब रास्ता ज्यादा साफ दिख रहा है, लेकिन जल्दी एग्रीमेंट नहीं होगा.” अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भी प्रोग्रेस माना लेकिन कहा कि “बहुत सारे डिटेल्स बाकी हैं.” ईरान को दो हफ्ते में डिटेल्ड प्रपोजल्स देने हैं. ट्रंप ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि अगर डील नहीं बनी तो मिलिट्री ऑप्शन ओपन है.  वाइस प्रेसिडेंट JD Vance ने Fox News पर कहा कि ईरान ट्रंप की रेड लाइन्स नहीं मान रहा, लेकिन डिप्लोमेसी प्राथमिकता है.

ईरान की तरफ से जवाब
ईरान कह रहा है कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा. फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने UN में कहा कि “एक नया विंडो खुला है डील के लिए, लेकिन हम अपना बचाव करने को तैयार हैं.” क्षेत्रीय टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ये मूवमेंट 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसा लग रहा है, जब F-22 और दूसरे जेट्स इस्तेमाल हुए थे. कुल मिलाकर, अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है-हवा से, समंदर से. अब देखना ये है कि अगले दो हफ्ते में बात बनती है या जंग छिड़ जाती है. दुनिया की सांसें थमी हुई हैं

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

US-Iran

Trending news

सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द