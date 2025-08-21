ट्रंप ने दिखाई आंख तो सीना चौड़ा करके जंग लड़ने को तैयार ये राष्ट्रपति, 3 US युद्धपोतों के सामने खड़ी की 45 लाख की फौज!
ट्रंप ने दिखाई आंख तो सीना चौड़ा करके जंग लड़ने को तैयार ये राष्ट्रपति, 3 US युद्धपोतों के सामने खड़ी की 45 लाख की फौज!

US sends three warships toward the coast of Venezuela: ट्रंप के तेवर के बारे में पूरी दुनिया को पता है. ट्रंप के आगे बहुत कम देश ही बोल पाते हैं, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जो अपने देश की सुरक्षा के लिए किया है, उसकी पूरी दुनिया में अब चर्चा हो र‌ही है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 21, 2025, 02:06 PM IST
US-Venezuela: वेनेजुएला के तटों पर अगले 24 घंटों में अमेरिका के तीन खतरनाक युद्धपोत पहुंचने वाले हैं. ये कदम ट्रंप प्रशासन ने लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी रोकने के लिए उठाया है. रॉयटर्स के हवाले से पता चला है कि ये युद्धपोत हैं- यूएसएस ग्रेवरली, यूएसएस जॉन डनहम और यूएसएस सैम्पसन है, जो दुश्मनों को चंद सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं, यानी अमेरिका ने ऐसे खतरनाक युद्धपोत को खड़ा करके वेनेजुएला को खुली चुनौती दे दी है. एक तरह का दबाव बनाने का भी यह तरीका है. लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका की इस तरह की ताकत के सामने झुकने के बजाए टक्कर देने का प्लान बना लिया है और 45 लाख मिलिशिया लड़ाकों को तैयार करने का ऐलान कर डाला. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

अमेरिका की सैन्य ताकत
रॉयटर्स के मुताबिक, 22 अगस्त को अमेरिका ने ऐलान किया था कि कैरिबियन क्षेत्र में 4,000 से ज्यादा नौसैनिकों और मरीन्स के साथ हवाई और नौसैनिक बल तैनात होंगे. ये बल कई महीनों तक अंतरराष्ट्रीय जल और हवाई क्षेत्र में डटे रहेंगे. ट्रंप प्रशासन ड्रग तस्करी के खिलाफ सैन्य ताकत दिखाने के मूड में है. इससे पहले अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर 5 करोड़ डॉलर कर दी और उनकी 70 करोड़ डॉलर की संपत्ति भी जब्त कर ली.

मादुरो का जोरदार जवाब
मादुरो ने इसे अमेरिका की बौखलाहट करार दिया. मंगलवार को वेनेजुएला सरकार ने बयान जारी कर कहा, “अमेरिका की धमकियां और वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का इल्जाम उनकी नाकाम नीतियों का सबूत है.” मादुरो ने लाइव टीवी पर 45 लाख मिलिशिया सदस्यों को जुटाने का ऐलान किया. इसे उन्होंने “शांति योजना” का नाम दिया, जिसमें मिलिशिया “हथियारबंद, तैयार और एक्टिव” रहेगी. उन्होंने अपने समर्थकों से ग्रामीण और औद्योगिक मिलिशिया में शामिल होने की अपील की और कहा, “वेनेजुएला की जमीन, समुद्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए राइफलें और मिसाइलें तैयार हैं.”

मादुरो का अमेरिका पर पलटवार
सोमवार को एक राजनीतिक सभा में मादुरो ने बिना अमेरिकी युद्धपोतों का जिक्र किए कहा, “हमारी जमीन, समुद्र और आकाश की हिफाजत हम खुद करेंगे. कोई साम्राज्य वेनेजुएला या दक्षिण अमेरिका की पवित्र जमीन को हाथ नहीं लगा सकता.” उन्होंने कोलंबिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को क्षेत्र की आजादी के लिए अपमान बताया. लैटिन अमेरिका में करीब 76 अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कोलंबिया की सुरक्षा के लिए हैं. 2024 में वाशिंगटन ऑफिस ऑन लैटिन अमेरिका (WOLA) ने कोलंबिया और अमेरिका से गोर्गोना द्वीप पर प्रस्तावित सैन्य प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की थी.

ड्रोन पर रोक
मादुरो सरकार ने मंगलवार को वेनेजुएला में 30 दिनों के लिए ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी. ये कदम अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के जवाब में देखा जा रहा है. 

