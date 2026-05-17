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Hindi Newsदुनियायूरेनियम जमा करो और जब्त संपत्ति से भी नहीं मिलेगी चवन्नी... ट्रंप ने ईरान को धमकाकर थोप दी पांच शर्तें

'यूरेनियम जमा करो और जब्त संपत्ति से भी नहीं मिलेगी चवन्नी...' ट्रंप ने ईरान को धमकाकर थोप दी पांच शर्तें

US-Iran talk terms: अमेरिका ने ईरान के युद्ध समाप्ति प्रस्ताव पर बिना विचार किए अपनी 5 शर्तें रखीं हैं. जिनमें केवल एक परमाणु साइट चालू रखना, एनरिच्ड यूरेनियन अमेरिका को ट्रांसफर करना और अन्य तीन मांगे शामिल हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 17, 2026, 11:36 PM IST
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(डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियान )
(डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियान )

Iran News: अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच 28 अप्रैल से अधर में लटकी बातचीत एक बार फिर से मझधार में फंस गई है. अमेरिका ने तेहरान के बातचीत के प्रस्ताव पर किसी तरह की छूट नहीं दी है. ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका, कुछ ठोस रियायत दिए बिना, ऐसी शर्तें तेहरान पर थोपना चाहता है जो न तो जायज हैं और ना ही किसी स्थिति में स्वीकार्य हैं. इस वजह से वार्ता में पैदा हुआ गतिरोध टूट नहीं पा रहा है. इस बीच इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला की पिटाई एक बार फिर से तेज कर दी है. उधर अमेरिका ने कौन सी पांच शर्ते बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रखी हैं, आइए आपको बताते हैं.

अमेरिका की पांच मांगे

फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने जो 5 शर्तों की सूची भेजी है. 

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  1. तेहरान केवल एक ही परमाणु साइट चलाएगा, बाकी बंद करेगा.

  2. ईरान अपने हाई एनरिच्ड यूरेनियम की भंडार अमेरिका को देगा.

  3. अमेरिका ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों का 25% हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा.

  4. युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान के लिए चार आने का मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

  5. बातचीत की शुरुआत में ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी बंद होनी चाहिए.

ईरान ने क्या प्रस्ताव भेजा था? 

इससे पहले ईरान ने बातचीत आगे बढ़ाने के प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने  की बात कही थी.
लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियान रोके जाएं.
13 अप्रैल से बढ़ी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाए.
सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में फ्रीज संपत्तियां फौरन छोड़ने की मांग की थी.

लेबनान की मिडिल ईस्ट के फसाद में एंट्री तब हुई, जब ईरान द्वारा पाल पोसकर बढ़ाया गया आतंकी संगठन हिजबुल्ला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या के बाद युद्ध में कूद गया था.

फार्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्ताव में यह भी लिखवाया था कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेगा, जो एक मार्च से बंद है. आपको बताते चलें कि दुनिया की करीब 20 फीसदी तेल और गैस की सप्लाई होर्मुज से होती है. 

ईरान का जवाब

उधर ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबोलफजल शेकर्ची ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले हुए तो दुश्मनों को भीषण नतीजे भुगतने होंगे. हम अपने आस-पास मौजूद सभी अमेरिकी संसाधनों को बर्बाद करने में देर नहीं लगाएंगे. ईरानी नेता हामिदरेजा हाजिबाबाई ने कहा, 'ईरान के तेल के कुओं पर निशाना बनाने पर ईरान ऐसे कदम उठाएगा जिससे अमेरिका और बाकी दुनिया को इस इलाके से तेल हासिल करने में सालों  का वक्त लग जाएगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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