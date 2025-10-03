US Shutdown: आपदा में अवसर देख रहे ट्रंप, शटडाउन के बहाने लोगों को नौकरियों से बाहर करने की तैयारी

Donald trump: अमेरिका में सरकारी काम-काज बंद होने से वाशिंगटन में तनाव बहुत बढ़ गया है. व्हाइट हाउस ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर यह शटडाउन लंबा खिंचता है तो हजारों संघीय कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है. प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसका सीधा आरोप डेमोक्रेट्स पर लगाया गया है. हालांकि इस राजनीतिक संकट के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं. ट्रंप ने साफ कहा है कि डेमोक्रेट्स ने उन्हें संघीय सरकार को नया रूप देने का एक अभूतपूर्व अवसर दे दिया है. वह इस शटडाउन का इस्तेमाल गहरे खर्चों में कटौती और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं.

नौकरी का खतरा

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लीविट ने बताया कि प्रशासन के अधिकारी पहले से ही यह तैयारी कर रहे हैं कि किन विभागों में कटौती की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या हजारों में हो सकती है. लीविट ने इस पूरी स्थिति के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स राजनीति खेल रहे हैं और अवैध अप्रवासियों को स्वास्थ्य लाभ (जैसे मेडिकेयर) देने पर अड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकेयर देश के सबसे कमजोर लोगों के लिए है, लेकिन बाइडेन प्रशासन अवैध अप्रवासियों को मुफ्त लाभ देना चाहता है.

ट्रंप के लिए शटडाउन बना राजनीतिक हथियार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फंडिंग संकट को खर्चों में गहरी कटौती करने के मौके के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह संघीय सरकार को फिर से आकार देने के लिए शटडाउन का उपयोग करेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डेमोक्रेट्स ने उन्हें एक अभूतपूर्व अवसर दिया है. ट्रंप ने अपने पोस्ट में मजाकिया अंदाज़ में कहा कि शायद यह डेमोक्रेट्स का चुपचाप और तेजी से अमेरिका को फिर से महान बनाने (MAKE AMERICA GREAT AGAIN!) का तरीका है. वह अपने बजट निदेशक रसेल वॉट से मिलने वाले हैं, जिससे यह चर्चा की जा सके कि किन एजेंसियों में कटौती होनी चाहिए और क्या ये कटौतियां अस्थायी होंगी या स्थायी. यह दिखाता है कि ट्रंप इस शटडाउन को सिर्फ एक फंडिंग विवाद नहीं, बल्कि सरकारी मशीनरी में बड़े और स्थायी बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

आरोप-प्रत्यारोप

शटडाउन शुरू होने के बाद भी दोनों ही पार्टियां झुकने को तैयार नहीं हैं. रिपब्लिकन जोर दे रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को बस मौजूदा फंडिंग को अगले सात हफ्तों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो जाना चाहिए. वहीं डेमोक्रेट्स ने साफ इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि वे तब तक वोट नहीं देंगे जब तक कि उन्हें सीनेट में कोई भी फंडिंग बिल पास करने के लिए बड़ा समझौता नहीं मिलता। इस राजनीतिक लड़ाई में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कई सरकारी विभागों का काम रुक गया है और इसका सबसे बड़ा असर उन हजारों संघीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, जिनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है.