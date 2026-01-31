Advertisement
शटडाउन से अमेरिका में तबाही! क्या खतरे में ट्रंप? 2026 के फंडिंग बिल को सीनेट में डेमोक्रेट्स ने फिर अटकाया

शटडाउन से अमेरिका में तबाही! क्या खतरे में ट्रंप? 2026 के फंडिंग बिल को सीनेट में डेमोक्रेट्स ने फिर अटकाया

Donald Trump: अमेरिका में 2026 फेडरल बजट को समय पर मंजूरी न मिलने से सरकार आंशिक रूप से बंद हो गई है. फंडिंग विवाद के कारण कई गैर-जरूरी सेवाएं ठप हैं और हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है. कांग्रेस को उम्मीद है कि अगले हफ्ते समझौता हो जाएगा और शटडाउन जल्द खत्म होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:31 PM IST
ANI
ANI

US Shutdown: अमेरिका में एक बार फिर से शटडाउन की स्थिति बन रही है. अमेरिकी सरकार शनिवार को आंशिक रूप से बंद हो गई. यह स्थिति कांग्रेस द्वारा डेडलाइन से पहले 2026 का फेडरल बजट पास करने में नाकाम होने के परिणाम स्वरूप सामने आई. अमेरिकी सांसदों ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस में अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट के समर्थन से फंडिंग पैकेज को मंजूरी मिल जाएगी और आंशिक बंदी के आसार खत्म हो जाएंगे.

बता दें, हाल ही में फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कर्रवाई के दौरान आईसीई एजेंटों की गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी. इस बात को लेकर मिनियापोलिस में भीषण प्रदर्शन चल रहा है. फंडिंग में यह कमी डेमोक्रेटिक गुस्से के बीच बातचीत टूटने के बाद हुई. 

अमेरिका में रोक दिए गए कई सरकारी काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग पर चर्चा रुक गई, जो बजट बातचीत में एक मुख्य मुद्दा था. डेडलाइन तक कोई समझौता न होने की वजह से कई गैर-जरूरी सरकारी काम रोक दिए गए. इस शटडाउन से शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग और रक्षा वगैरह की देखरेख करने वाले डिपार्टमेंट पर असर पड़ा है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-चीन या फिर पूरा यूरोप...यूक्रेन में रूस को हराना संभव नहीं, वैश्विक शक्ति संतुलन पर आया अरब लीग प्रमुख का बड़ा बयान

अधिकारियों ने कहा कि शटडाउन प्रक्रिया रातों-रात शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेताओं ने ये पार्शियल शटडाउन जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई है. सीनेट डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी व्हिप डिक डर्बिन ने कहा कि ड्रग स्मगलर, बच्चों के शिकार और मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ट्रंप सरकार शिकागो और मिनियापोलिस में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को टारगेट करके कीमती रिसोर्स बर्बाद कर रही है. यह सरकार अमेरिकियों को कम सुरक्षित बना रहा है.

आंशिक बंदी का असर लगभग तीन-चौथाई फेडरल ऑपरेशन पर असर पड़ा है. अगर शटडाउन बढ़ता है, तो हजारों फेडरल कर्मचारियों को बिना सैलरी की छुट्टी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा कांग्रेस द्वारा फंडिंग बहाल होने तक बिना सैलरी के काम करना पड़ सकता है. शुक्रवार देर रात, सीनेट ने सितंबर तक ज्यादातर फेडरल एजेंसियों को फाइनेंस करने के लिए पांच बचे हुए फंडिंग बिलों को कवर करने वाले एक पैकेज को मंजूरी दी. इसके साथ ही डीएचएस के लिए दो हफ्ते का एक स्टॉपगैप उपाय भी, जिससे बातचीत करने वालों को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर विवादों को सुलझाने के लिए और समय मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें: कनाडा के Bombardier Jets की छुट्टी; ट्रंप का बड़ा ऐलान; PM कार्नी को फिर दी 50% टैरिफ की धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट-समर्थित डील के लिए समर्थन जताया और हाउस से जल्दी कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे लंबे शटडाउन को रोकने की उनकी इच्छा का संकेत मिला. यह उनके दूसरे कार्यकाल का दूसरा सरकारी शटडाउन होगा, पिछली पतझड़ के रिकॉर्ड-लंबे शटडाउन के बाद, जिसने एक महीने से ज्यादा समय तक फेडरल सेवाओं को रोक दिया था.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

US shutdownDonald Trump

