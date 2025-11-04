US Shutdown: कोई उम्मीद नजर नहीं आती, बस टूटने ही वाला है ऑल टाइम रिकॉर्ड

US Government Shutdown 34th Day: अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन अपने 34वें दिन में पहुंच गया है, जिससे ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है, और इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच वित्तीय गतिरोध मंगलवार को भी पहुंच सकता है. अगर ऐसे हालात जारी रहे, तो 4 नवंबर, 2025 को ये शटडाउन 35 दिनों के ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा.

कैसे शुरू हुआ शटडाउन?

ये शटडाउन यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की तरफ रिपब्लिकन स्पेंडिंग बिल को ब्लॉक करने के बाद शुरू हुआ, जिसमें मांग की गई थी कि किसी भी सरकारी वित्त पोषण उपाय में दिसंबर के आखिर में खत्म होने वाली कोविड-युग की स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी का विस्तार शामिल होना चाहिए. हालांकि, रिपब्लिकन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मुद्दे को अलग से अड्रेस किया जाना चाहिए.

कौन है जिम्मेदार?

सदन के स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson) ने इस गतिरोध के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया, इसे "डेमोक्रेट शटडाउन" कहा और उन पर अमेरिकी लोगों को राजनीतिक "फायदे" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि "वामपंथी उग्रवाद" बहुत ज्यादा पीड़ा का कारण बन रहा है. इसके उलट, सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीज (Hakeem Jeffries) ने इसे "ट्रम्प रिपब्लिकन शटडाउन" करार दिया और कहा कि डेमोक्रेट द्विदलीय वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इंफ्यूएंस में रिपब्लिकन, टैरिफ और हेल्थ केयर पॉलिसी के जरिए से संकट को और बढ़ा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका पर गंभीर असर

लंबे समय से चल रहे शटडाउन के इफेक्ट्स गंभीर होते जा रहे हैं. लाखों फेडरल कर्मचारियों, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी, कानून प्रवर्तन अधिकारी और सैन्यकर्मी शामिल हैं, इनको वेतन नहीं मिल पाया है. कम आय वाले परिवारों के लिए फूड असिस्टेंस प्रोग्राम पहली बार रोक दिए गए हैं, और अहम आर्थिक आंकड़ों का कलेक्शन बंद हो गया है, जिससे अमेरिका "अंधेरे में उड़ रहा है".

नहीं हो पा रहा समझौता

सीनेट में, रिपब्लिकन के पास 53-47 का बहुमत है, लेकिन ज्यादातर विधेयक पारित करने के लिए उन्हें कम से कम 7 डेमोक्रेटिक वोटों की जरूरत है, जिसके कारण बार-बार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. एक दर्जन से ज्यादा वोटों के बावजूद, कोई समझौता नहीं हो पाया है.

लोग किसे कर रहे ब्लेम?

रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर अमेरिकी दोनों दलों को जिम्मेदार ठहराते हैं . 50% लोग खास तौर से रिपब्लिकन को और 43% डेमोक्रेट्स को दोषी बताते हैं, जो राजनीतिक गतिरोध को लेकर फैली भरपूर निराशा को बयां करता है. फिलहाल शटडाउन पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाने के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है.

(इनपुट-रॉयटर्स)