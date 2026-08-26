'वो पीएम मोदी-बीजेपी से नफरत करते हैं...', मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर ममदानी पर बरसीं अमेरिकी एक्ट्रेस

अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की आलोचना की है. दरअसल, मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन (MSG) में एक कार्यक्रम होना है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शरीक होने वाले हैं. इसका विरोध ममदानी भी कर रहे हैं. अफ्रीकी-अमेरिकी सिंगर ने आरोप लगाया कि भागवत का विरोध करने वाले लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रति नफरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं.
मिलबेन ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'ममदानी और ये सभी समाजवादी सनकी लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन (MSG) में मोहन भागवत के इवेंट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे PM नरेंद्र मोदी और BJP के विरोधी हैं.'
भागवत के विरोधियों की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, 'चूंकि ये सनकी लोग समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए वे पूंजीवाद को नहीं समझते.'
उन्होंने आगे कहा, 'MSG समाजवादियों की बकवास पर ध्यान नहीं देता. वे पूंजीवाद के प्रति जवाबदेह हैं. और इसलिए यह इवेंट होगा.' 41 साल की इस सिंगर ने, जिन्होंने 2023 में PM मोदी के भाषण से पहले वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारत का राष्ट्रगान गाया था, न्यूयॉर्क के मेयर और 'समाजवादियों के समूह' को सलाह दी कि वे पूंजीवादी बनें, पैसे जुटाएं, MSG किराए पर लें और मोदी-विरोधी अपनी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए अपनी रैली आयोजित करें.'
उन्होंने आगे कहा, 'वैसे, मुझे रैली का टाइटल 'वननेस' (एकता) पसंद है. हम एक परिवार हैं. मुझे उम्मीद है कि इस रैली में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्थक बातचीत होगी.'
एक जानी-मानी अफ्रीकी-अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर, मैरी मिलबेन भारत में राष्ट्रगान 'जन गण मन' और 'ओम जय जगदीश हरे' गाने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं.
कार्यक्रम की वेबसाइट के मुताबिक, RSS प्रमुख भागवत शनिवार को मैनहट्टन में एक कार्यक्रम में भाषण देने वाले हैं. वेबसाइट इस 29 अगस्त के आयोजन को 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' (सबकी एकता का उत्सव) बता रही है, जो हिंदू-अमेरिकी समुदाय को एक साथ लाएगा.
आयोजकों, 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' ने कहा कि इस कार्यक्रम को कई हिंदू-अमेरिकी समूहों का समर्थन हासिल है और यह साझा विरासत और अलग-अलग धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देता है.
कई स्थानीय संगठनों ने भागवत की मौजूदगी और RSS के इतिहास को लेकर कार्यक्रम के आयोजकों की आलोचना की है. आलोचना करने वालों में ममदानी भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि वे इस आगामी कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं.
न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय-अमेरिकी मेयर ममदानी से जब पूछा गया कि क्या कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, 'मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं.' उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई और जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, वह एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और विविधतापूर्ण समाज की थी, जो भारत के हर शख्स के अपनेपन में विश्वास रखता था. और एक ऐसे आंदोलन का उदय देखना बेहद परेशान करने वाला है जो लोगों को अलग-थलग करने वाली सोच पर आधारित है.'