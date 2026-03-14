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Hindi Newsदुनियाईरानी अर्थव्यवस्था की नस पर अमेरिकी बमों की बारिश! जहां से 90% तेल निकलता है US ने उसी को किया तबाह

ईरानी अर्थव्यवस्था की नस पर अमेरिकी बमों की बारिश! जहां से 90% तेल निकलता है US ने उसी को किया तबाह

Trump Kharg Island Strike: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक खार्ग द्वीप (Kharg Island) पर शक्तिशाली बमबारी कर सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया. ट्रंप ने कहा कि तेल ठिकानों को फिलहाल निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन चेतावनी दी गई कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजरानी बाधित होने पर उसे भी टारगेट किया जा सकता है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:59 AM IST
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US strike on Kharg Island: ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक खार्ग द्वीप पर बड़ा सैन्य हमला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य लक्ष्यों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि ईरान क्षेत्र में जहाजों को रोकेता है तो द्वीप के महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की. उन्होंने लिखा कि यह मध्य पूर्व के इतिहास में किए गए सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियानों में से एक था. ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी हमले में द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया. ट्रंप ने इस कार्रवाई के जरिए अमेरिकी सैन्य ताकत को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हथियार हैं और ईरान के पास उनका प्रभावी बचाव करने की क्षमता नहीं है.

अमेरिकी सेना ने तेल ढांचों को नहीं बनाया निशाना

हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर खार्ग द्वीप के तेल ढांचे को निशाना नहीं बनाया. उन्होंने इसे शिष्टाचार का फैसला बताते हुए कहा कि अभी तेल अवसंरचना को नष्ट नहीं किया गया है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान या उसके सहयोगी जहाजों की आवाजाही को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका तुरंत इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है.

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होर्मुज स्ट्रेट पर भी दी चेतावनी

ट्रम्प ने विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है. इस संकरे समुद्री रास्ते से रोजाना दुनिया के कुल तेल शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. यदि यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.

खार्ग द्वीप क्यों है इतना महत्वपूर्ण

खार्ग द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से लगभग करीब 33 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा प्रवाल द्वीप है, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है और देश के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप से होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद भी ईरान ने लाखों बैरल कच्चे तेल का निर्यात इसी मार्ग से किया है. सैटेलाइट तस्वीरों में हाल ही में कई तेल टैंकरों को यहां से कच्चा तेल लोड करते हुए देखा गया था. चीन समेत कई देशों को ईरान की तेल खेप इसी द्वीप के जरिए भेजी जाती है.

ईरान की जीवनरेखा कहलाता है खार्ग द्वीप

खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है. यहां बड़े पैमाने पर तेल भंडारण टैंक, निर्यात टर्मिनल और ऊर्जा ढांचा मौजूद है. ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक इस द्वीप से होने वाला तेल निर्यात ईरान की सरकार और सैन्य तंत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि खार्ग द्वीप की क्षमताएं प्रभावित होती हैं, तो ईरान की आर्थिक स्थिति को गंभीर झटका लग सकता है.

ये भी पढ़ें: कौन है मोहम्मद अली जाफरी, जिनकी मोजेक डिफेंस थ्योरी के चलते ईरान को मात नहीं दे पा रहे इजरायल-US?

बता दें कि अमेरिका का यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र में पहले से ही सैन्य गतिविधियां तेज हैं और किसी भी बड़े हमले से पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष और गहरा सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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