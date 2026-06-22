US-Iran Talks: स्विटजरलैंड में अमेरिकी की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई. यहां अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम ईरान ने किया. ईरान और अमेरिका की वार्ता में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. कतर के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को नजरअंदाज करके अपमान की इस आग में घी डाल दिया. दुनियाभर में अमेरिका के इस अपमान की चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि सोशल मीडिया पर humiliate शब्द ट्रेंड करने लगा.
खुद को सुपरपावर मानने वाले अमेरिका का यह अपमान देखकर दुनिया भी आश्चर्यचकित रह गई. आपको समझना चाहिए कि अमेरिका-युद्ध के बाद कूटनीति के मोर्चों पर क्यों ईरान के हाथों बार-बार अपमानित हो रहा है? इस अपमान में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कितना बड़ा हाथ है. ईरान के हाथों अपमानित होने के बाद क्यों एक्सपर्ट, जेडी वेंस को फौरन अमेरिका वापस लौट जाने की सलाह देने लगे.
अमेरिका और ईरान को यह वार्ता MOU लागू करने और 60 दिन में अंतिम डील बनाने के लिए शुरू करनी थी. पाकिस्तान और कतर इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता के लिए काफी पहले पहुंच गया था. जेडी वेंस मीडिया के सामने इस वार्ता को ऐतिहासिक बता रहे थे. लेकिन ईरान के वार्ताकार वहां पर लेट पहुंचे. उसके बाद एक-एक करके वेंस के सारे प्लान फेल कर दिए.
अमेरिका की तरफ से इस वार्ता में प्रगति को दिखाने के लिए एक हैंडशेक और ग्रुप फोटो का प्लान किया गया था .
लेकिन ईरानी डेलिगेशन ने मीडिया के सामने अमेरिकी नेताओं से हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची कमरे में घुसे तो अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया.
अराघची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कतर के मध्यस्थों से गले मिले और वापस चले गए.
ईरानी मीडिया इसे अमेरिका के नेताओं का तिरस्कार बता रही है.
जबकि अमेरिका दावा कर रहा है, ईरान पहले ग्रुप फोटो के लिए तैयार था. लेकिन बाद में इनकार कर दिया. इसकी वजह भी कोई और नहीं खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे. जिस वक्त स्विटजरलैंड में ईरान अमेरिका की मीटिंग होने जा रही थी. ट्रंप ने पहले अमेरिकी मीडिया, फिर सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी. ट्रंप ने कहा, अगर ईरान डील नहीं करता है, तो हम ईरान पर फिर बहुत जोरदार हमला करेंगे. ये पहले से भी ज्यादा जोरदार हमला होगा. वे वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे. लेबनान में हिजबुल्लाह मुसीबत पैदा करना बंद नहीं करता, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा.
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और डेलिगेशन ने ट्रंप की इस टिप्पणी को अपमानजनक और धमकी बताया. इसके बाद किस तरह ईरानी टीम ने फोटो-ऑप और हैंडशेक का बॉयकॉट करके अमेरिका को अपमानित किया? आज आपको इसका वीडियो विश्लेषण भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए.
#DNAमित्रों | यूएस की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई…पहले कतर, फिर ईरान.. अमेरिका का 'घोर अपमान'#DNA #DNAWithRahulSinha #USA #Qatar #Iran@rahulsinhatv pic.twitter.com/SF52aAMIdy
— Zee News (@ZeeNews) June 22, 2026
सुपर पावर अमेरिका के नेताओं को आदत है दुनिया उनको हाथों हाथ ले, लेकिन ईरान ने सारी दुनिया की मीडिया के सामने दिखा दिया वो तो अमेरिकी नेताओं से हाथ मिलाना ही नहीं चाहते.
जिस वक्त जेडी वेंस हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का इंतजार कर रहे थे. काफी देर बाद वहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची नज़र आते हैं.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करते हैं.
उम्मीद थी कि एक ऐसी फोटो खिंचेगी जिससे उनका चेहरा दुनिया भर में चमक जाएगा.
अराघची शहबाज से मिले उनको कुछ बताया और इसी के साथ शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया, जैसे उन्होंने सामने से ब्रह्मोस मिसाइल आती देख ली हो.
अराघची ने अमेरिकियों के साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.
ईरान के रुख से शहबाज शरीफ हड़बड़ा गए. शहबाज अराघची को बोलते रह गए. मुनीर से भी मिल लो. लेकिन अराघची तेजी से आगे निकल गई.
तब तक मुनीर ने पाकिस्तान के गृहमंत्री ट्रॉफीचोर नकवी को फौरन अराघची के पास भेजा, ताकि मालूम हो सके कि आखिर हुआ क्या?
लेकिन अराघची तेजी से कमरे के बाहर निकल गई.
शहबाज शरीफ ने मुनीर को बताया कि ईरानी फोटो के लिए तैयार नहीं है.
शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों का मुंह सूख गया.
इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो पीछे खड़े थे. उनके चेहरे पर भी अपमान के भाव उभरे.
वो शहबाज और मुनीर के पास जाने के लिए पहुंचे. अराघची बाहर क्यों चले गए?
जेडी वेंस को भी शहबाज मुनीर ने डरते डरते बताया. ईरानी ना फोटो खिंचवाएंगे ना हाथ मिलाएंगे.
इस दौरान शहबाज शरीफ का मुंह खुला हुआ और चेहरा डरा हुआ था.
अमेरिका को बेइज्जती सिर्फ ईरान ने नहीं की. कतर भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. कतर के प्रधानमंत्री भी जब वार्ता स्थल पर पहुंचे. तो जेडी वेंस उनको दूर से देखकर मुस्कुराने लगे.
लेकिन कतर के प्रधानमंत्री वेंस को नजरअंदाज करने के बाद सीधे शहबाज के पास पहुंच गए.
वेंस को उम्मीद थी शहबाज के बाद कतर के प्रधानमंत्री उनकी तरफ आएंगे. जेडी वेंस से हाथ भी उठाया, लेकिन कतर के पीएम मुनीर की तरफ बढ़ गए और जेडी वेंस मायूस होकर अपना हाथ कोट पर मलने लगा. इसके बाद भी कतर के प्रधानमंत्री वेंस के पास नहीं गए. बस वेंस के टोकने पर बड़े रुखे अंदाज में देखा और खड़े हो गए. इन तस्वीरों को अब दुनिया अमेरिका का घोर अपमान बता रही है.
हमने आपको पहले डीएनए में पढ़ाया था, किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को बता रहे थे? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी-7 समिट के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक थीं. ट्रंप ने कहा कि मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की गुहार लगाई. हालांकि मेलोनी ने फौरन ट्रंप को इसका जवाब देकर उनकी गलतफहमी दूर कर दी थी. लेकिन स्विटजरलैंड में सारी दुनिया देख रही थी. अमेरिका के नेता ईरान के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थे और ईरान ने फोटो खिंचवाने से, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दी. आपको इसके जरिए दिए गए ईरान के संदेश के बारे में भी जानना चाहिए।
ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के साथ फोटो-ऑप और हैंडशेक से दूरी बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि बातचीत का मतलब दोस्ती या समझौता नहीं है.
वार्ता से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयानों और संभावित कार्रवाई की चेतावनियों को ईरान ने अपमानजनक माना और इसका बदला अमेरिका का अपमान करके दिया.
ईरान नहीं चाहता था कि उसकी जनता, संसद या क्षेत्रीय सहयोगी यह समझें कि तेहरान अमेरिकी दबाव में आ गया है. इसलिए ईरानी अधिकारी मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने या जेडी वेंस के साथ सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हुए.
इस कदम के जरिए ईरान ने दिखाने की कोशिश की कि वह बातचीत तो करेगा, लेकिन अपनी शर्तों और सम्मान के साथ.
इसके बाद ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया के वार्ता कक्ष से बाहर निकलने के बाद ही उस कमरे में एंट्री की. अमेरिका के प्रतिनिधियों से वार्ता की. ट्रंप के बयान का मुद्दा उठाया और सिर्फ 80 मिनट में मीटिंग खत्म करके बाहर चले गए.
उसके बाद कतर और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी करके बताया, अमेरिका और ईरान के बीच कुछ मामलों में सहमति बनी है. लेकिन अपनी जनता और सहयोगी देशों के सामने अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि विश्लेषक जे डी वेंस को वार्ता छोड़कर वापस अमेरिका लौटने की सलाह दे रहे हैं. क्योंकि अब दुनिया को लगने लगा है कि डील की जरूरत ईरान से ज्यादा अमेरिका को ही है.