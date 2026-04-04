जंग में US को 'डबल' झटका! इजेक्टिड दूसरे पायलट का अब तक पता नहीं; ईरान ने गिरा दिया एक और जेट

US pilot missing in Iran: ईरान के साथ चल रही जंग में US को शुक्रवार को दोहरा झटका लगा. ईरान में इजेक्टिड उसके दूसरे पायलट का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. वहीं ईरानी एयर डिफेंस ने फारस की खाड़ी में यूएस का एक और फाइटर जेट गिरा दिया.
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US-Iran war latest news: अमेरिका-ईरान युद्ध के लगभग पांच सप्ताह पूरे हो चुके हैं. इसके साथ ही अब जंग एक नए दौर में प्रवेश करती नजर आ रही है. ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मार गिराया. युद्ध शुरू होने के बाद ईरानी क्षेत्र में गिराया गया यह पहला अमेरिकी लड़ाकू जेट है. इस विमान में दो पायलट सवार थे, जिनमें से एक को अमेरिकी बलों ने रेस्क्यू कर लिया. जबकि दूसरे का अब तक कुछ पता नहीं चला है. अमेरिका अपने साधनों से उसकी तलाश करने की कोशिश कर रहा है.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, बचाया गया एक पायलट जीवित है और उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, फॉक्स न्यूज ने बताया कि दूसरे पायलट ने एन्क्रिप्टेड रेडियो के जरिए अमेरिकी सैन्य बलों से संपर्क किया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है. हालांकि, वह पायलट कहां है और किस हालत में है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उस पायलट को अमेरिका के साथ ही ईरानी सैनिक भी जोर-शोर के साथ ढूंढ रहे हैं.
ईरान की सरकारी मीडिया ने घटना की पुष्टि करते हुए गिराए गए अमेरिकी विमान के मलबे की तस्वीरें जारी कीं. उन्होंने दावा किया कि विमान दक्षिण-पश्चिमी ईरान में कारून नदी के पास गिरा. उसने यह भी कहा कि दोनों पायलटों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है. ईरानी टीवी ने पायलटों को पकड़ने या उन्हें मारने वालों को इनाम की घोषणा भी की.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के अंदरूनी इलाके में वॉर मिशन पर था. तभी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला कर उसे मार गिराया गया. हमले के बाद यूएस ने पायलटों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. उसने इलाके में हेलिकॉप्टर और ड्रोन भेजे. जिसमें एक हेलिकॉप्टर भी ईरानी हमले का शिकार बन गया. एक पूर्व फाइटर पायलट ने चेतावनी दी कि रेस्क्यू टीमों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि क्षेत्र खतरनाक है.
अभी यूएस इस घटना से उबरा भी नहीं था, तभी उसे एक और झटका लगा. उसके एक और लड़ाकू विमान को ईरान ने गोलाबारी में गिरा दिया. ईरानी फायरिंग में अमेरिकी A-10 वॉर्थॉग विमान फारस की खाड़ी में गिर गया, जिसके पायलट को बाद में बचा लिया गया.
अधिकारियों के मुताबिक, गिराए गए विमान की पहचान फेयरचाइल्ड रिपब्लिक ए-10 थंडरबोल्ट II के रूप में हुई है. उसे आमतौर पर ए-10 वॉर्थोग के नाम से जाना जाता है. यह जेट होर्मुज स्ट्रेट के पास गिरकर बर्बाद हो गया. यूएस वायुसेना ने इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. माना जा रहा है कि अपने इन नुकसान का बदला लेने के लिए यूएस, ईरान पर बमबारी का नया दौर शुरू कर सकता है.