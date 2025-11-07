मेल या फीमेल और कुछ नहीं, गायब हुआ थर्ड जेंडर! US में ट्रंप की जेंडर पालिसी को हरी झंडी

US Supreme Court on Third Gender: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की जेंडर पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी है. अब अमेरिकी पासपोर्ट पर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं होगा. इससे पहले सेना में थर्ड जेंडर्स की भर्ती पर पाबंदी लग चुकी है.
US Supreme Court on Third Gender: अमेरिका में थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर्स को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. अब अमेरिकी पासपोर्ट पर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं होगा. पासपोर्ट पर सिर्फ मेल और फीमेल का ही विकल्प मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा कि अब अमेरिकी पासपोर्ट पर जानकारी देखकर लोग उसी लिंग की पहचान कर सकेंगे, जो उनके जन्म के समय दर्ज किया गया था. हालांकि तीन लिबरल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज दर्ज कराया है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट पर जन्म के समय का लिंग दिखाना किसी भी तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है. यह देश के जन्म स्थान दिखाने जैसा है. यह सिर्फ तथ्य साझा करने जैसा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान इसी साल जनवरी में विदेश विभाग को पासपोर्ट नियमों में बदलाव का आदेश दिया था. राष्ट्रपति के आदेशानुसार अमेरिका के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर सिर्फ दो जेंडर को ही मान्यता होगी. इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग के इस आदेश को निचली अदालत ने हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
1970 में अमेरिका में पासपोर्ट पर जेंडर दिखाने की शुरुआत हुई थी. फिर 1990 में मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जेंडर बदलने की इजाजत दी थी. 2021 में बदलाव करते हुए पूर्व बाइडेन सरकार ने बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के अपना जेंडर चुनने का हक दिया था.
इससे पहले अमेरिकी सेना भर्ती में थर्ड जेंडर को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए. इसे लेकर अमेरिकी सेना के एक्स हैंडल पर जानकारी भी साझा की गई थी. इसके तहत थर्ड जेंडर के लोग अमेरिकी सेना में शामिल नहीं हो सकेंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूएस आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई. अमेरिकी सेना अब ट्रांसजेंडर्स को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और सेवा सदस्यों के लिए जेंडर बदलने से संबंधित प्रक्रियाओं में सुविधा प्रदान करना बंद कर देगा. तत्काल प्रभाव से जेंडर डिस्फोरिया के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सभी नए प्रवेश रोक दिए गए हैं.
पोस्ट में आगे लिखा गया कि सेवा सदस्यों के लिए जेंडर परिवर्तन की पुष्टि या सुविधा से जुड़ी सभी अनिर्धारित, निर्धारित या नियोजित मेडिकल प्रक्रियाएं भी रोक दी गई हैं. जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित व्यक्तियों ने हमारे देश की सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया है और उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा. जेंडर डिस्फोरिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है. इसमें व्यक्ति को बायोलॉजिकल जेंडर और जेंडर की पहचान में समानता न होने पर परेशानी होती है.
(इनपुट- आईएएनएस)