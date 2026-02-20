डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, टैरिफ को बताया गैरकानूनी; लौटाना होगा वसूला पैसा

Donald Trump News: दुनिया भर के देशों पर मनमाना टैरिफ थोपने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है और उन्होंने गैरकानूनी तरीके से टैरिफ थोपा था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए रखे गए नियमों का इस्तेमाल किया और टैरिफ लगाकर अधिकार का उल्लंघन किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर भी टैरिफ थोपा था. ट्रंप ने भारत पर पहले 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उसको कम कर के 18 प्रतिशत कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया गया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक पावर एक्ट (IEEPA) को उपयोग करते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है.

दरअसल, साल 1977 में बना ये कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपदा के दौरान कॉर्मस को रेगुलेट करने की इजाजत देता है. हालांकि, इसमें टैरिफ का किसी भी तरीके से जिक्र नहीं है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने लिखा कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अपनी खास ताकत के दावे को सही ठहराने के लिए मिली मंजूरी को दिखाना होगा.

फैसले में इस बात पर जजों का बहुमत

रिपोर्ट के मुताबिक अपने फैसले में जजों का बहुमत इस बात पर रहा कि संविधान कांग्रेस को टैक्स लगाने की शक्ति देता है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा कि संवैधानिक निर्माताओं ने टैरिफ लगाने की ताकत किसी कार्यकारी शाखा को नहीं सौंपी है. वहीं, न्यायाधीश सैमुअल एलिटो, क्लेंरेंस थॉमस और ब्रेट कावनों ने इससे अलग मत दिया. जस्टिस कावनों ने फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि जिन शुल्कों पर विवाद है, वब समझदारी भरी नीति भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. लेकिन मिसाल और इतिहास के मामले में ये सही हैं.

ट्रंप के पास कितने विकल्प?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस झटके वाले फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कुल तीन विकल्प बचते नजर आ रहे हैं, इनमें...

डोनाल्ड ट्रंप के पास इमरजेंसी पावर है, जिससे टैरिफ को वह कुछ और महीने जारी रख सकते हैं. ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है कि वह टैरिफ पर एक बिल लाएं और अमेरिका की संसद के दोनों सदनों से पास कराएं. और तीसरा विकल्प है कि वह कोर्ट का बात मानें और अलग-अलग देशों से ट्रेड डील करें.

ट्रंप ने भारत पर भी लगाया था टैरिफ

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगाया था. उन्होंने पिछले साल अगस्त में भारत में 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के कारण उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया. इससे भारत पर उन्होंने कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. हालांकि, अब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर बात बन गई है. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया है.

