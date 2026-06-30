अब जब चाहे अधिकारियों को नौकरी से निकाल सकेंगे US राष्ट्रपति, अमेरिकी SC ने पलटा 91 साल पुराना कानून, डोनाल्ड ट्रंप की पावर्स हुईं 'सुपरचार्ज'!

Presidential Powers: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकारी शक्तियों को सुपरचार्ज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश की स्वतंत्र फेडरल एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रपति द्वारा अपनी मर्जी से पद से हटाने के अधिकार को सही ठहराया है.
अदालत के इस फैसले ने अमेरिका में 91 साल पुराने उस कानूनी फैसले (हम्फ्रीज एक्जीक्यूटर) को पलट दिया है, जो राष्ट्रपति को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए मनमाने ढंग से अधिकारियों को निकालने से रोकता था.
9 सदस्यों वाली इस सर्वोच्च अदालत में 6 कंजर्वेटिव जजों के बहुमत ने राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला लिखा. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का विचार रखते हुए कहा कि हमारा मानना है कि अधिकारियों को पद से हटाने के खिलाफ ऐसी सुरक्षा देना संविधान में निहित शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है.
इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बताया. हालांकि, कोर्ट की लिबरल जज जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने तीखी असहमति जताते हुए चेतावनी दी कि यह फैसला देश को अस्थिरता और यहां तक कि ज़ुल्म (तानाशाही) की ओर ले जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ देश के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को एक बेहद जरूरी अपवाद के रूप में सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने 5-4 के करीबी अंतर से वोट करते हुए ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश को खारिज कर दिया, जिसके तहत फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को तुरंत पद से हटाने की मांग की जा रही थी. चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने लिखा कि अगर कुक को इस तरह हटाने की इजाजत दी गई, तो इससे फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
ट्रंप प्रशासन ने लिसा कुक पर आरोप लगाया था कि 2021 में उन्होंने 'प्राइमरी रेजिडेंस' का गलत दावा करके मॉर्गेज फ्रॉड किया था. हालांकि, लिसा कुक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह मामला कभी भी मॉर्गेज दस्तावेजों के बारे में था ही नहीं. यह मुझे हटाने का एक बनावटी बहाना था क्योंकि मैंने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया था. मैं सिर्फ इस आधार पर ब्याज दरें तय कर रही थी कि अमेरिकी जनता के लिए सबसे अच्छा क्या है.
डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों और वॉल स्ट्रीट के निवेशकों का मानना है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई के पीछे ट्रंप की अमेरिकी ब्याज दर नीति पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा है. दरअसल, ट्रंप चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में भारी कटौती करे ताकि सरकार सस्ते में कर्ज ले सके और आम जनता के लिए भी लोन सस्ते हो सकें. अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद, भले ही फेडरल रिजर्व की आजादी आंशिक रूप से बच गई हो, लेकिन नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (NLRB) और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन जैसी अन्य तमाम बड़ी अमेरिकी रेगुलेटरी एजेंसियों पर अब सीधे तौर पर व्हाइट हाउस का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है.