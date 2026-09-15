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US News: अमेरिका में नहीं बदलेंगे मेल-इन वोटिंग के नियम, राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

मिड टर्म चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों के लिए मेल बैलेट पर नए और व्यापक नियम लागू करने से रोक दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 15, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:58 AM IST
US News: अमेरिका में नहीं बदलेंगे मेल-इन वोटिंग के नियम, राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
Image Credit: अमेरिका में पुरान मतपत्र से वोटिंग वाली व्यस्था जारी रहेगी. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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