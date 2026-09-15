/US News: अमेरिका में नहीं बदलेंगे मेल-इन वोटिंग के नियम, राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को US सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस प्लान को खारिज कर दिया है, जिसके तहत डाक (मेल) से दए जाने वाले वोटों पर पाबंदियां लगाने की बात कही जा रही थी. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अमेरिका के सभी राज्य सालों से चली आ रही अपनी पुरानी प्रकिया को जारी रख पाएंगे और मतदाताओं को डाक मतपत्र भेज सकेंगे.
हालांकि, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर जस्टिस सैमुअल और जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने अपनी असहमति जताई है. इसके साथ ही जस्टिस ब्रेट कवानॉफ ने यह भी माना कि इन पाबंदियों को फिर से लागू नहीं किया जाना चाहिए. वहीं, उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि भविष्य में वह ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुना सकते हैं.
बता दें कि ट्रंप प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई थी कि कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के नियंत्रण के लिए होने वाले इन मिड टर्म इलेक्शन से पहले इन नए नियमों को लागू किया जाना चाहिए. चूंकि, यह मामला काफी नाजुक है, क्योंकि अमेरिका में करीब एक-तिहाई से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल डाक के जरिए ही करते हैं.
अमेरिकी चुनाव अधिकारियों ने माना है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिकी चुनावी व्यस्था में इतना बड़ा बदलाव कई समस्याओं को जन्म दे सकता है. वहीं, कुछ अधिकारियों का मानना है कि पूरा वोटिंग सिस्टम में इस प्रकार का बदलाव करना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन भी था. नए आदेश से पहले अमेरिका के कई राज्यों में डाक से मतपत्र भेजे जाने शुरू हो गए थे.
ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी की गई नई योजना के तहत सभी राज्यों के लिए डाक मतपत्रों के लिफाफों का एक जैसा फॉर्मेट अपनाना था. इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर वोटर की लिस्ट जमा करना अनिवर्य कर दिया गया था. वहीं, इन नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए मतपत्रों को पोस्टल सर्विस से ले जाने से मना किया जा सकता था.
हालांकि, उधर अमेरिका की एक व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि ट्रंप प्रशासन की नई व्यवस्था के कारण लाखों मतपत्र कभी मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाते. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल सही तरीके तैयार नहीं किया गया था और एक छोटी-सी गलती के कारण मतपत्रों का पूरा बैच ही खारिज हो जाता है. ऐसे में यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं थी.
ट्रंप प्रशासन की नई व्यस्था का डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य अधिकारियों और नागरिक अधिकार समूहों ने इस योजना को अदालत में चुनौती दी थी. डेमोक्रेट्स की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति के पास चुनाव से ठीक पहले ऐसे नियम थोपने के संवैधानिक अधिकार नहीं हैं. अगर ये नियम लगाए जाते हैं, डाक मतदान प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो जाएगी. निचली अदालतों ने इसी तर्क को मानते हुए ट्रंप की योजना पर रोक लगा दिया था. इसी रोक को हटवाने और अपने नियमों को लागू कराने के लिए ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.