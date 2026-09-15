/US News: अमेरिका में नहीं बदलेंगे मेल-इन वोटिंग के नियम, राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

ट्रंप प्रशासन की नई व्यस्था का डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य अधिकारियों और नागरिक अधिकार समूहों ने इस योजना को अदालत में चुनौती दी थी. डेमोक्रेट्स की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति के पास चुनाव से ठीक पहले ऐसे नियम थोपने के संवैधानिक अधिकार नहीं हैं. अगर ये नियम लगाए जाते हैं, डाक मतदान प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो जाएगी. निचली अदालतों ने इसी तर्क को मानते हुए ट्रंप की योजना पर रोक लगा दिया था. इसी रोक को हटवाने और अपने नियमों को लागू कराने के लिए ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.