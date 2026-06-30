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'जो नियम थे वही रहेंगे...', US सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका; जन्म के आधार पर बरकरार रहेगी नागरिकता

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश के खारिज करते हुए अपने आदेश में जन्म से नागरिकता मिलने के अधिकार को बरकरार रखा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:14 PM IST
'जो नियम थे वही रहेंगे...', US सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका; जन्म के आधार पर बरकरार रहेगी नागरिकता

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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