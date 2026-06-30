'जो नियम थे वही रहेंगे...', US सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका; जन्म के आधार पर बरकरार रहेगी नागरिकता

US Supreme Court and Donald Trump: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें वे यह बदलना चाहते थे कि जन्म के समय किसे अमेरिकी नागरिक माना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जन्म से नागरिकता मिलने के अधिकार को बरकरार रखा है. इसके साथ ही इस फैसले से 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही कानूनी व्याख्या बरकरार रहेगी.
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों एक अहम आदेश पारित किया किया था, जिसके जरिए उन बच्चों को नागरिकता देने से मना करने की कोशिश की गई थी, जो US में ऐसे माता-पिता के घर पैदा हुए थे, जो देश में गैर-कानूनी तरीके से या अस्थायी तौर पर रह रहे थे.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नागरिकता देने और ना देने वाले आदेश को अमेरिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि US की धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए.
गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही कानूनी व्याख्या बरकरार रहेगी, दो ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी धरती पर पैदा होने वालों को नागरिकता देती है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक अहम आदेश पारित किया था, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की थी. इसमें उन लोगों की नागरिकता को नहीं मानने की बात कही गई थी, जिनके माता-पिता ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की आव्रजन नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवास और नागरिकता नियमों को लेकर कई सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ट्रंप का जन्मसिद्ध नागरिकता पर लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं हो सकेगा.