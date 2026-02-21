Advertisement
trendingNow13117491
Hindi Newsदुनियाट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला ‘भारतीय दिमाग’ कौन? नील कत्याल की पूरी कहानी, जिसने व्हाइट हाउस की ताकत को ललकारा

ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला ‘भारतीय दिमाग’ कौन? नील कत्याल की पूरी कहानी, जिसने व्हाइट हाउस की ताकत को ललकारा

Who is Neal Katyal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. इस टैरिफ को रद्द करवाने में जिसने अहम भूमिका निभाई उसका ताल्लुक भारत से रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 21, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला ‘भारतीय दिमाग’ कौन? नील कत्याल की पूरी कहानी, जिसने व्हाइट हाउस की ताकत को ललकारा

Trump Tariff: एक बार अपनी स्पीच में किसी ने कहा था कि दुनिया में अगर कहीं भी सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर की चर्चा होती है तो 10 लोगों में से तो 7 लोग भारतवंशी ही होते हैं. अब टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. इस टैरिफ को रद्द करवाने में जिसने अहम भूमिका निभाई जिसने ट्रंप के टैरिफ को कानूनी चुनौती दी उसका ताल्लुक भारत से रहा है. इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे भारतीय मूल के नील कत्याल हैं, जिनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

अदालत के सामने रखा पक्ष
भारतीय मूल के अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल कत्याल ने ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क दिया और इसे गलत, गैर-संवैधानिक टैक्स बताया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी दलीलें दी की सुप्रीम कोर्ट को उसे मानना ही पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. दलीलों के बाद अदालत ने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) नाम के कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है. 

क्या बोले नील कत्याल?
इस फैसले के बाद नील कत्याल ने कहा कि US सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लीगल केस में हमें वह सब कुछ दिया जो हमने मांगा था, यह केस हमेशा प्रेसिडेंसी के बारे में रहा है, किसी एक प्रेसिडेंट के बारे में नहीं, यह हमेशा पावर्स के बंटवारे के बारे में रहा है, न कि उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में. आगे कहा कि मैं कोर्ट जाकर यह कह सका कि यह प्रेसिडेंट गैर-कानूनी तरीके से काम कर रहा है. मैं अपना केस पेश कर सका, उनसे बहुत मुश्किल सवाल पूछे और आखिर में उन्होंने वोट दिया और हम जीत गए. यह इस देश के बारे में कुछ खास बात है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं नील कत्याल ?
शिकागो में भारतीय इमिग्रेंट माता-पिता के घर जन्मे, डॉक्टर और इंजीनियर, कत्याल ने अपने करियर का ज्यादातर समय बड़े संवैधानिक झगड़ों के सेंटर में बिताया है. उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया, जिससे वे फेडरल गवर्नमेंट के टॉप कोर्टरूम एडवोकेट बन गए. इन सालों में कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा केस लड़े हैं. साथ ही साथ देश के सबसे जाने-माने अपीलेट वकीलों में से एक के तौर पर पहचान बनाई है. फिलहाल वो अभी मिलबैंक LLP में पार्टनर और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में प्रोफेसर हैं.

ये भी पढ़ें: टैरिफ के बाद अब ईरान पर भी मुंह की खाएंगे ट्रंप! अमेरिकी संसद में होने वाली बड़ी वोटिंग का क्या है मतलब?

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Who is Neal Katyal

Trending news

जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत