अमेरिका में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर 'सुप्रीम' ब्रेक! SC से राज्यों के बैन को हरी झंडी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में राज्यों द्वारा ट्रांसजेंडर छात्र खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया राज्यों के उन कानूनों को सही ठहराया है, जिनमें ट्रांस महिलाओं और लड़कियों को स्कूल और कॉलेज की महिला खेल टीमों में खेलने से रोकने का प्रावधान रखा गया था.
माना जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों, शिक्षा नीति और खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय बहस और तेज होगी. इसके साथ ही इससे अमेरिका के कई राज्यों में पहले से लागू इसी तरह के कानूनों को कानूनी मजबूती मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निचली अदालतों के उन फैसलों को पलट दिया, जिनमें ट्रांसजेंडर छात्रों की याचिकाओं का समर्थन करते हुए राज्यों के कानूनों पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्पोर्ट्स टीम का निर्धारण अब नए नियमों के मुताबिक होगा.
सरकारी स्कूल-कॉलेजों की टीमों का बंटवारा बच्चों के 'बायोलॉजिकल सेक्स' (यानी जन्म के समय के प्राकृतिक लिंग) के आधार पर ही होगा. अब जिन छात्रों को जन्म के समय लड़का (पुरुष) माना गया था, वे अब महिलाओं या लड़कियों की खेल टीमों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. यानी जो जन्म से लड़का है, वो लड़कियों की टीम में नहीं खेल सकता, चाहे वह खुद को लड़की ही क्यों न मानता हो.
इस फैसले का असर पूरे अमेरिका में देखने को मिल सकता है. दरअसल 25 अन्य राज्यों ने भी स्कूल-कॉलेज की खेल प्रतियोगिताओं में ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी को लेकर इसी तरह के कानून बनाए हैं.
कानून बनाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई तक इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया का तर्क था कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर लगाया गया प्रतिबंध महिलाओं और लड़कियों के लिए खेलों में निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.
नए कानून के समर्थकों का कहना है कि जैविक अंतर कुछ खेलों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकते हैं. वहीं नए कानून के विरोधियों का कहना है कि ये कानून ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं. उनका ये भी आरोप है कि इस तरह के कानून अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों को सीमित करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा हैं.
इन कानूनों को चुनौती देने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों ने दलील दी थी कि ये अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के समान संरक्षण (Equal Protection Clause) और शिक्षा में लैंगिक भेदभाव रोकने वाले संघीय कानून टाइटल IX का उल्लंघन करते हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस मामले में राज्यों का समर्थन किया था. 2025 में सत्ता में लौटने के बाद ट्रंप प्रशासन ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को सीमित करने वाले कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिनमें खेलों में भागीदारी से जुड़े नियम भी शामिल हैं. ट्रंप प्रशासन ने महिलाओं और लड़कियों के खेलों में ट्रांसजेंडर भागीदारी को सीमित करने के प्रयासों का समर्थन किया है.
यह फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों को सीमित करने की दिशा में रूढ़िवादी समूहों के लिए एक और बड़ी जीत माना जा रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों में जेंडर डिस्फोरिया के इलाज के लिए कुछ जेंडर-एफर्मिंग मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन थेरेपी पर राज्यों के प्रतिबंध को भी मंजूरी दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों पर ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध को भी लागू रहने दिया है और पासपोर्ट नीति का समर्थन किया है. हालांकि, 2020 में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि संघीय रोजगार भेदभाव सुरक्षा कानून (Title VII of Civil Rights Act) ट्रांसजेंडर कर्मचारियों पर भी लागू होता है.
वेस्ट वर्जीनिया के कानून को चुनौती हाई स्कूल की स्टूडेंट बेकी पेपर-जैक्सन और उनकी मां हीदर जैक्सन ने दी थी. वहीं इडाहो स्टेट में बोइस स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्रांसजेंडर छात्रा लिंडसे हेकॉक्स ने कोर्ट में केस दायर किया था. बाद में हेकॉक्स ने खेलों में हिस्सा लेना बंद कर दिया और उत्पीड़न व ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ बढ़ती नफरत की आशंका जताते हुए मामला खत्म करने की मांग की थी.