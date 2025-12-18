Advertisement
trendingNow13045032
Hindi Newsदुनियासमंदर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ US का बड़ा एक्शन, 4 आतंकियों को किया ढेर- Video

समंदर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ US का बड़ा एक्शन, 4 आतंकियों को किया ढेर- Video

Op Southern Spear: अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज पर हमला कर 4 नारको-आतंकवादियों को मार गिराया. यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के ‘ऑपरेशन सदर्न स्पीयर’ के तहत, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के निर्देश पर की गई. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Donald Trump: अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज पर सैन्य हमला कर 4 ‘नारको-आतंकवादियों’ को मार गिराया है. यह कार्रवाई युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के निर्देश पर ‘ऑपरेशन सदर्न स्पीयर’ के तहत की गई जिसे ट्रंप प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया है. अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला 17 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किया गया. खुफिया जानकारी के मुताबिक, जहाज एक नामित आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित था और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के एक ज्ञात ड्रग तस्करी मार्ग से गुजर रहा था. हमले में चार ड्रग तस्कर मारे गए जबकि अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ.

इससे एक दिन पहले अमेरिकी दक्षिणी कमान ने बताया था कि उसने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तीन अन्य जहाजों पर भी हमले किए थे जिनमें 8 नारको-आतंकवादी मारे गए थे. अमेरिकी सेना के अनुसार, अभियान शुरू होने के बाद से अब तक ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप ने दी चेतावनी

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 दिसंबर को भी अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक मादक पदार्थों से भरे जहाज पर हमला किया था जिसमें 4 लोग मारे गए थे. ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को सूचित किया है कि अमेरिका मादक पदार्थों के गिरोहों के साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में है जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को पहले हमले से हुई थी. हालांकि, इस अभियान की वैधता को लेकर सवाल भी उठे हैं. कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों और कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं. प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मारे गए लोगों को गैरकानूनी लड़ाके बताया है और न्याय विभाग के एक गोपनीय निर्णय का हवाला दिया है जो न्यायिक समीक्षा के बिना घातक सैन्य कार्रवाई की अनुमति देता है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं अनीस आलमगीर? डरकर यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार; अशांति फैलाने का लगाया आरोप

बता दें, ये अभियान वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. हाल के दिनों में अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में हजारों सैनिकों और एक विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूह की तैनाती की है साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बार-बार चेतावनी दी है. बता दें, पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल परिवहन में मदद करने के आरोपी जहाजरानी कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत