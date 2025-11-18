Advertisement
'अमेरिकी बगराम की बात करते रहते हैं और हम...', तालिबान ने US को लेकर अब दिया चौंकाने वाला बयान

Taliban-US: मुजाहिद ने कहा, 'हम अमेरिका समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और हमारे संबंध दो चैनलों पर आधारित होंगे-कूटनीति और व्यापार. इस मामले में हमेशा अमेरिका के पास हम गए हैं ताकि वह इसमें हमारे साथ काम करे.'

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:56 PM IST
'अमेरिकी बगराम की बात करते रहते हैं और हम...', तालिबान ने US को लेकर अब दिया चौंकाने वाला बयान

US-Afghanistan: लंबे वक्त से युद्ध, गृहहिंसा और गरीबी की मार झेल रहा अफगानिस्तान अब अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है. टोलो न्यूज से बातचीत में  तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर प्राथमिकता देता है. 

मुजाहिद ने कहा, 'हम अमेरिका समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और हमारे संबंध दो चैनलों पर आधारित होंगे-कूटनीति और व्यापार. इस मामले में हमेशा अमेरिका के पास हम गए हैं ताकि वह इसमें हमारे साथ काम करे.'

'अमेरिका काबुल में खोले दूतावास'

उन्होंने बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें काबुल में अमेरिकी दूतावास खोलने पर तवज्जो देनी चाहिए.

टोलो न्यूज के मुताबिक मुजाहिद ने कहा, 'वह कई बार बगराम और अन्य मुद्दों पर बात करते हैं. हमने उनसे कहा है कि वे बगराम पर बात करने के बजाय काबुल में एम्बेसी खोलें. कूटनीतिक चैनल फिर से खोलने से अमेरिका और अफगानिस्तान के रिश्ते और बेहतर होंगे. हम अच्छे संबंधों को तवज्जो देते हैं. देखना होगा कि वे क्या कहते हैं. '

अमेरिका ने की थी तारीफ

तालिबान सरकार का आर्थिक और राजनीतिक चैनलों पर बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की तारीफ की थी. 

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार मोहम्मद अमिन करीम ने बताया, 'अमेरिका में दो धड़ों के बीच रार चल रही है. एक धड़ा वो है, जो अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहता है. दूसरा वो है तो ऐसा नहीं चाहता. इसे लेकर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है. आने वाले हफ्तों या महीनों में अफगानिस्तान को लेकर किसी लंबी अवधि की पॉलिसी का ऐलान हो सकता है.' 

भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान को छोड़ने को लेकर बार-बार आलोचना करते रहे हों लेकिन बावजूद इसके अमेरिका का अफगानिस्तान को लेकर आधिकारिक स्टैंड अब तक साफ नहीं है. 

दूसरी ओर भारत ने मंगलवार को काबुल में तत्काल प्रभाव से उसके टेक्निकल मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भरत अफगानिस्तान के आपसी संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. 

