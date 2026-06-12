Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर तल्ख तेवर दिखाए है. ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हुआ हमला स्वीकार्य नहीं है. इसको लेकर उन्होंने तेहरान को कड़ी चेतावनी दी है. शुक्रवार (12 जून) को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि भारतीय क्रू वाले जहाजों पर इस प्रकार का हमला पूरी तरीके से अस्वीकार्य है.
दरअसल, पिछले तीन दिनों में भारतीय क्रू मेंबर वाली तीन जहाजों पर हमले हुए हैं, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की जान गई है. इस घटना के बाद भारत ने सख्ती दिखाई और अमेरिकी राजनयिक को दिल्ली में दो बार तलब किया. इसके बाद ट्रंप की ओर से इस मामले में पोस्ट किया गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर उनका (ईरान) ड्रोन हमला बर्दाश्त नहीं है. बेहतर होगा कि अपनी हरकतों को ईरान को सुधार लेना चाहिए. ट्रंप की ओर से इस पोस्ट में कहा गया कि ओमान के तट के पास भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की गई थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम किया. ट्रंप ने कहा कि हैरान करने वाली बात है कि कल होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर भी उनकी ओर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई. हालांकि, इसको नाकाम कर दिया गया. यह हरकत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी नेतृत्व की जमकर आलोचना की है और कहा कि तेहरान के साथ अच्छे विश्वास के साथ कोई समझौता संभव ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ईरान की मीडिया में लीक हुई शर्तों का वास्तविक समझौता की शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यहां तक दावा किया कि ईरान के साथ सद्धभावना के आधार पर बातचीत करना बेहद कठिन है.
पिछले तीन दिनों में तीन जहाजों पर ओमान के तट के पास हमला हुआ था. हैरान करने वाली बात है कि ओमान के तट के पास जिन जहाजों को निशाना बनाया गया, उनमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इन घटनाओं की निंदा की गई है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की ओर से कहा गया कि भारतीय क्रू वाले कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की निंदा होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं.
गौरतलब है कि 8 से 11 जून को बीच होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में तीन जहाजों पर हमले हुए. खास बात है कि इन जहाजों पर भारतीय नाविक सावर थे. इसी में से एक जहाज पर हुए हमले में तीन नाविकों की मौत हुई. जानकारी दें कि पहला हमला 8 जून को ओमान के तट के पास 'मैरीवेक्स' जहाज पर हमले हुआ. इस जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे.
वहीं, अमेरिकी नेवी ने इसके अगले दिन ओमान तट के पास MT Settebello नाम के जहाज को निशाना बनाया, जिसपर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे, इनमें 21 को बचा लिया गया, लेकिन तीन नाविकों की जान चली गई. वहीं, 11 जून को अमेरिकी सेना ने MT Jalveer नाम के एक जहाज को निशाना बनाया. इस जहाज में भी भारतीय क्रू सवार थे. गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई.
इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी सेना ने स्वीकार किया कि उसकी ओर से ही ओमान के तट के पास मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया था. MT Jalveer नाम के जहाज पर हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी रिलीज किया गया. अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना ने हमले रोकने के लिए ऐसा किया.