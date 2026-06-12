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'भारतीय जहाजों पर हमले को किया नाकाम', ट्रंप ने अब किया नया दावा; बोले- होर्मुज में ईरान कर रहा ड्रोन अटैक

भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हुए हमले को लेकर ट्रंप ने तल्ख तेवर दिखाए हैं. ट्रंप की ओर से एक पोस्ट में कहा गया कि भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हुआ हमला स्वीकार्य नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:55 PM IST
'भारतीय जहाजों पर हमले को किया नाकाम', ट्रंप ने अब किया नया दावा; बोले- होर्मुज में ईरान कर रहा ड्रोन अटैक

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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