अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर उनका (ईरान) ड्रोन हमला बर्दाश्त नहीं है. बेहतर होगा कि अपनी हरकतों को ईरान को सुधार लेना चाहिए. ट्रंप की ओर से इस पोस्ट में कहा गया कि ओमान के तट के पास भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की गई थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम किया. ट्रंप ने कहा कि हैरान करने वाली बात है कि कल होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर भी उनकी ओर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई. हालांकि, इसको नाकाम कर दिया गया. यह हरकत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है.