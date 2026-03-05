मान नहीं रहा ईरान, आखिरकार अमेरिका को तरकश से निकालनी पड़ी 'प्रलय' लाने वाली मिसाइल

ईरान और अमेरिका में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने बेहद खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है. इस मिसाइल का नाम मिनुटमैन III है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है.
Minuteman III: ईरान के साथ जारी जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिनुटमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है. यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसको 'प्रलयकारी मिसाइल' के तौर पर भी जाना जाता है. कहा जाता है कि इस मिसाइल में इतनी ताकत है कि जो परमाणु बम हिरोशिमा से पर गिराए गए थे उनसे भी यह 20 गुना ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है.
अमेरिका ने यह परीक्षण कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया है. टेस्ट के दौरान मिसाइल हजारों किलोमीटर उड़कर प्रशांत महासागर में तय लक्ष्य तक पहुंची. टेस्ट के दौरान मिसाइल निहत्थी थी, यानी इसमें किसी भी तरह का ऐसा जंगी सामान नहीं था जो तबाही मचाए. इस मिसाइल को अमेरिका के न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम का अहम हिस्सा माना जाता है.
अमेरिका की इस मिसाइल की रेंज लगभग 13000 किमी तक है. यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है. वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 15,000 मील/घंटा से ज्यादा है. इसकी कई खासियतों में एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल के साथ अलग-अलग टारगेट पर वारहेड गिराए जा सकते हैं. साथ ही इसे मिनटों के भीतर लॉन्च करने के लिए तैयार रखा जाता है.
वैसे तो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह रूटीन टेस्ट है. ऐसे टेस्ट अक्सर यह जांचने के लिए किए जाते हैं कि मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है या नहीं और पहले के मुकाबले फिलहाल कितना भरोसेमंद है. हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका ने यह ईरान को दिखाने के लिए किया हो. क्योंकि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है. ऐसे में इसे अमेरिका की ताकत दिखाने वाला संदेश भी माना जा रहा है.