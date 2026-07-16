/अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियम बदलेंगे, अब अधिकतम 4 साल ही रह सकेंगे, कितने भारतीयों को लगेगा झटका

US F-1 VISA: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका से बुरी खबर आई है. अमेरिका में छात्रों से जुड़े वीजा नियम बदलने जा रहे हैं. यानी विदेशी छात्रों को बहुत जल्द कड़े आव्रजन यानी इमिग्रेशन नियमों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने वीजा से जुड़े नियमों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए अंतिम रूप दिया है. अब काफी समय से लागू 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्था को समाप्त करके वीजा की एक निश्चित अवधि लागू की जाएगी.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जारी इस नियम के तहत F-1 स्टूडेंट वीजा पर आने वाले छात्रों को सामान्यतः अमेरिका में अधिकतम चार साल तक रहने की अनुमति होगी. अगर यदि किसी छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इससे अधिक समय चाहिए, तो उसे अधिकृत अवधि समाप्त होने से पहले अमेरिकी गृह मंत्रालय से वहां रहने की अवधि बढ़ाने की इजाजत लेनी होगी.
हालांकि, इस कानून को लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की समीक्षा से होकर गुजरना होगा.
नए बदलाव से पहले दशकों से अमेरिका में F-1 वीजा पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' प्रणाली के तहत प्रवेश दिया जाता था. इस व्यवस्था में छात्रों के वीजा पर कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती थी. वे तब तक अमेरिका में रह सकते थे, जब तक वे पूर्णकालिक छात्र बने रहते और वीजा की सभी शर्तों का पालन करते.
नए डीएचएस नियम के लागू होने के बाद ये पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. अब ऑटोमेटिक मोड में चार साल की ड्यूरेशन पूरी होने के बाद कोई भी विदेशी छात्र अमेरिका में नहीं रुक सकेगा. हालांकि अगर उनकी डिग्री या रिसर्च कार्यक्रम जारी है, तो उन्हें अपनी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए अमेरिकी मंत्रालय से अवधि बढ़ाने की मंजूरी लेनी होगी.
नया नियम J-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले वीजा पर भी लागू होगा. यानी यही ड्यूरेशन अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कार्यरत विदेशी शोधकर्ताओं, स्कॉलर्स और J-1 वीजा धारकों के साथ-साथ विदेशी पत्रकारों पर भी लागू होगी.
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव अस्थायी वीजा धारकों की निगरानी बेहतर बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. यह नया नियम ट्रंप प्रशासन की उस कठोर कार्रवाई की सीरीज का अगला हिस्सा है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए इमिग्रेशन नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं.
बीते सालभर में विदेश मंत्रालय ने 'स्टूडेंट क्रिमिनल एलियन इनिशिएटिव' के तहत हजारों विदेशी छात्रों के अमेरिका में रुकने की कानूनी स्थिति खत्म करके F-1 वीजा से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई शुरू की है.
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव किया है, जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे कई शुरुआती करियर वाले पेशेवरों के चयन की संभावना कम हो गई है.
नया नियम अमेरिका में पढ़ रहे लगभग 12 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच अनिश्चितता और बढ़ा सकता है. जिसमें करीब 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्रों का अमेरिका में रहकर रोजगार करने का सपना टूटेगा.
Open Doors 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्र नामांकित थे. जो अमेरिका में पढ़ रहे कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों का करीब 30 फीसदी हिस्सा है.
भारतीय छात्रों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, जिन्हें अपनी पढ़ाई को पूरा करने में चार साल से ज्यादा का वक्त लगता है. इनमें पीएचडी, शोध आधारित मास्टर्स डिग्री, मेडिकल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग रिसर्च और अन्य पेशेवर कार्यक्रम शामिल हैं.