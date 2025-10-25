रूस पर फिर नकेल कसने कसेंगे डोनाल्ड ट्रंप! कई अन्य प्रतिबंध लगाने की तैयारी

रूस ने अगर जल्दी ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त नहीं किया तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोतों पर नजर बनाए हुए हैं. अमेरिका के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी है. अमेरिकी प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नकेल कसने के लिए रूस पर प्रतिबंधों की एक और लिस्ट तैयार कर ली है. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ये कदम तत्काल उठाने जा रहे हैं या फिर बाद में वो चाहते हैं कि पहले यूरोपीय देश इस दिशा में कोई कदम उठाएं.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन इनमें से किसी भी कदम को तत्काल प्रभाव से लागू करेगा या नहीं लेकिन यह दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन के पास जनवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार बुधवार को रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी तरह विकसित उपकरण किट है.सूत्रों ने बताया कि प्रशासन का प्रतिबंध उपकरण किट रूस के बैंकिंग क्षेत्र और तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है जो मॉस्को के युद्ध के लिए फंडिंग करवाता हो. अगर अमेरिका के ये उपाय सक्रिय किए गए तो यह आर्थिक दबाव में तेजी का प्रतीक होगा.

अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों के कदम को प्राथमिकता देगा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि वाशिंगटन यूरोपीय सहयोगियों को अगला महत्वपूर्ण कदम उठाने को प्राथमिकता देगा. चाहे वह नए प्रतिबंधों या टैरिफ के माध्यम से ही क्यों न हों. लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ट्रंप मॉस्को के नवीनतम उपायों पर प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए थोड़ा रुकावट डाल सकते हैं. उसी समय अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय समकक्षों को यह भी बताया है कि वे ईयू के फ्रीज रूसी संपत्तियों का उपयोग कीव के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए समर्थन करते हैं और वाशिंगटन ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिका में रखी गई रूसी संपत्तियों का लाभ उठाने के बारे में बातचीत के कदम उठाए हैं.

ट्रंप ने माना रूस-यूक्रेन सीजफायर बड़ी चुनौती

ट्रंप ने खुद को वैश्विक शांतिदूत के रूप में स्थापित किया है लेकिन इस बात को भी स्वीकार किया है कि पड़ोसी यूक्रेन में रूस के तीन वर्ष से अधिक पुराने युद्ध को समाप्त करने की कोशिश विफल रही है. इस युद्ध को खत्म करना ट्रंप के अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा है. पिछले सप्ताह यूक्रेनी अधिकारियों ने व्हाइट हाउस में जो बातचीत की उसके मुताबिक, अमेरिका को नई प्रतिबंध गतिविधियों का प्रस्ताव दिया. प्रस्तावित विशिष्ट विचारों में रूसी बैंकों को अमेरिकी डॉलर-आधारित प्रणाली से पूरी तरह काटने के उपाय भी शामिल थे.

