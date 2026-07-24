/ट्रंप की सीधी धमकी: जहाजों को हाथ भी लगाया तो ईरानी फंड से ही पाई-पाई वसूलेंगे, ईरान ने भी तरेरी आंखें

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों को लेकर जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 13वें दिन एयरस्ट्राइक की है, वहीं दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला कर आग लगा दी है. हॉर्मुज के बाद अब हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर के रास्ते को भी ठप करने की धमकी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों की हर नापाक हरकत का जिम्मेदार ईरान होगा और उसके खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.