/ट्रंप की सीधी धमकी: जहाजों को हाथ भी लगाया तो ईरानी फंड से ही पाई-पाई वसूलेंगे, ईरान ने भी तरेरी आंखें

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों को लेकर जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 13वें दिन एयरस्ट्राइक की है, वहीं दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला कर आग लगा दी है. हॉर्मुज के बाद अब हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर के रास्ते को भी ठप करने की धमकी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों की हर नापाक हरकत का जिम्मेदार ईरान होगा और उसके खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर उनके जहाजों या कार्गो को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसका हर्जाना ईरान के ही पैसों से वसूला जाएगा. ट्रंप ने इस फैसले को बिल्कुल सही और न्यायसंगत करार दिया है. दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है.
ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बड़ा ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के जरिए दुनिया को अपने नए फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि अब से जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक अमेरिकी जहाजों, कार्गो या इससे जुड़ी किसी भी चीज को होने वाले नुकसान का भुगतान अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरानी पैसों से ही किया जाएगा. ट्रंप के मुताबिक, भले ही नुकसान का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन यह कदम पूरी तरह से सही और निष्पक्ष है.
दुनिया भर में फ्रीज हैं ईरान के अरबों डॉलर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के पास करीब 100 अरब डॉलर की ऐसी संपत्ति है जो अलग-अलग देशों में फ्रीज पड़ी है. यह पैसा ईरान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है. अमेरिका में मौजूद ऐसे ही ईरानी फंड पर अब ट्रंप सरकार की नजर है. अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान समर्थित गुटों या ईरानी कार्रवाई की वजह से अमेरिकी व्यापार या जहाजों को नुकसान होता है, तो उसका बिल इसी जब्त फंड से चुकाया जाना चाहिए.
ईरान का तीखा पलटवार
ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी प्रशासन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन में बैठे कुछ लोग जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं. अरघची ने तंज कसते हुए कहा कि वे केवल 2028 के चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं. ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिका जिस बिना सोचे-समझे आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है, उसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को समझौते के लिए और भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
Compromised individuals in the U.S. administration are burying their heads in the sand.
They ignore the realities on the ground and seem focused only on 2028.
The mindless aggression they advocate will only ensure that POTUS pays heavier price for deal he's trying to achieve.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 23, 2026
ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा अमेरिका
ट्रंप ने जहाजों के नुकसान के साथ-साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में बहुत अच्छा काम कर रहा है. ईरान भले ही कुछ करना चाहता हो लेकिन वह इसके लिए अभी तैयार नहीं है.
यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था: ट्रंप
ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोचने तक की छूट नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि यह काम बहुत पहले ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों या अन्य देशों द्वारा कर लिया जाना चाहिए था. ट्रंप के मुताबिक, भले ही किसी और देश ने ऐसा न किया हो, लेकिन वे खुद इस काम को पूरा करेंगे क्योंकि किसी और में यह क्षमता नहीं है. इस तरह अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी का यह दौर आने वाले दिनों में तनाव को और बढ़ा सकता है.
दूसरी ओर, इस युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और खाड़ी देशों में खौफ का माहौल बना हुआ है. ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में पड़ोसी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचों और पानी के प्लांटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे इलाकों में भी हमले के सायरन बज रहे हैं.
यूएन ने युद्ध को लेकर क्या अपील की?
ईरान के विदेश मंत्री ने 'ईंट का जवाब पत्थर से' देने की बात कही है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि जब तक ईरान अक्ल से काम नहीं लेगा, उसे रोज रात इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि पूरा क्षेत्र एक अंतहीन जंग की खाई में गिरता जा रहा है, जिसे केवल कूटनीति के जरिए ही रोका जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध का कड़ा विरोध शुरू हो गया है और अमेरिकी संसद में जंग रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है.