Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप की सीधी धमकी: जहाजों को हाथ भी लगाया तो ईरानी फंड से ही पाई-पाई वसूलेंगे, ईरान ने भी तरेरी आंखें

ट्रंप की सीधी धमकी: जहाजों को हाथ भी लगाया तो ईरानी फंड से ही पाई-पाई वसूलेंगे, ईरान ने भी तरेरी आंखें

डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी जहाजों और कार्गो के नुकसान की भरपाई अमेरिका में मौजूद ईरानी पैसों से की जाएगी. जानिए ट्रंप के इस बयान और ईरान के पलटवार की पूरी खबर.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 24, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:08 AM IST
ट्रंप की सीधी धमकी: जहाजों को हाथ भी लगाया तो ईरानी फंड से ही पाई-पाई वसूलेंगे, ईरान ने भी तरेरी आंखें
Image Credit: ट्रंप का चैलेंज, ईरान का पलटवार- (AI से बनी तस्वीर)

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैसे होगा IND vs PAK का महामुकाबला? एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट शेड्यूल हुआ ऐलान
Asian Games 20268 min ago
2
crude oil12 min ago
3
Narayani Shastri12 min ago
4
NISAR19 min ago
5
us iran war20 min ago