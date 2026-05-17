अमेरिका के 'चक्रव्यूह' में फंसा UAE? ईरान से भिड़ाने के लिए चला फंडिंग का बड़ा दांव!

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है. इसकी आंच धीरे-धीरे खाड़ी देशों तक पहुंचती नजर आ रही है. हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर कड़े तेवर दिखा चुके हैं. कई मौकों पर उन्होंने ऐसी चेतावनियां दी हैं, जिन्हें सीधे तौर पर सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति माना गया. अब इसी बीच आई एक नई रिपोर्ट ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.

क्लैश रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार, अमेरिका के कुछ प्रभावशाली रणनीतिकार और ट्रंप के करीबी लोग संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पर दबाव बना रहे हैं कि वह ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिकी पक्ष में खड़ा हो. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूएई को सिर्फ कूटनीतिक समर्थन तक सीमित न रखकर सीधे संघर्ष का हिस्सा बनाने की कोशिशें हो रही हैं. इसके लिए अमेरिका यूएई को फंडिंग के लिए भी तैयार है. हालांकि, अब तक यूएई सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि अगर यूएई खुलकर किसी सैन्य मोर्चे का हिस्सा बनता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा.

ये तूफान से पहले की शांति...

खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और ज्यादा गहरा सकता है, जिसका असर तेल व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय गठबंधनों पर भी पड़ सकता है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप का एक हालिया बयान भी काफी चर्चा में है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, 'यह तूफान से पहले की शांति है.' उनके इस बयान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यह किसी बड़े रणनीतिक कदम या संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत हो सकता है. फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं?

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... तो क्या वाशिंगटन कोई बड़ी तैयारी कर रहा है?

रविवार को मिडिल ईस्ट से जुड़ी गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी. दिनभर अमेरिकी सैन्य विमानों की असामान्य हलचल चर्चा का विषय बनी रही. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रैकिंग संकेतों के अनुसार, अमेरिका के कई सैन्य विमान मिडिल ईस्ट के इलाकों से उड़ान भरते हुए यूरोप की ओर बढ़ते देखे गए. इन गतिविधियों ने यह अनुमान तेज कर दिया है कि वॉशिंगटन किसी बड़े रणनीतिक फैसले या सैन्य तैयारी में लगा हो सकता है. हालांकि अमेरिकी प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बढ़ती सैन्य सक्रियता ने भू-राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है.

अब UAE को भड़का रहा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन दौरे पर गए थे, लेकिन यह यात्रा किसी बड़ी कामयाबी के बिना ही खत्म हो गई. माना जा रहा था कि इस दौरे के जरिए ईरान युद्ध को लेकर कोई ठोस पहल सामने आ सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सका. दोनों देशों के बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन हालात बदलने वाला कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया. इधर, कुछ दिन पहले ईरान की ओर से यूएई पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र का माहौल पहले ही तनावपूर्ण बना हुआ है. इन घटनाओं से यूएई के भीतर नाराजगी बढ़ी है. अब माना जा रहा है कि अमेरिका इसी स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट में अपने रणनीतिक हितों को और मजबूत किया जा सके.

अमेरिका को किसी मदद की जरूरत नहीं...

वॉशिंगटन लौटते वक्त ‘एयर फोर्स वन’ में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया. जब फॉक्स न्यूज ने ट्रंप से पूछा कि क्या चीन इस पूरे मामले में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है, तो उन्होंने कहा, 'शी जिनपिंग इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते हैं. वह मदद करना चाहते हैं. अगर वह मदद करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है.' ट्रंप के इस बयान को अमेरिका-चीन संबंधों और ईरान संकट के बीच एक अहम संकेत माना जा रहा है. खासकर ऐसे समय में, जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है.

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