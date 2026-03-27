Advertisement
trendingNow13155541
Hindi Newsदुनियाईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप, पेंटागन भेजेगा 10000 और सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा तेहरान

ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप, पेंटागन भेजेगा 10000 और सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा तेहरान

Iran-US War: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पेंटागन 10000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है. बता दें कि क्षेत्र में पहले से हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जबकि ईरान ने कथित तौर पर 10 लाख सैनिकों की लामबंदी की है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी सेना
अमेरिकी सेना

US Troop Deployment In Iran: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और अधिक बढ़ता दिख रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, पेंटागन मध्य पूर्व में अतिरिक्त 10000 पैदल सेना की तैनाती करने की योजना बना रहा है. यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी की खबरें भी आ रही हैं.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन इस अतिरिक्त सैन्य तैनाती पर विचार कर रहा है. हालांकि, इस योजना को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित तैनाती में पैदल सेना, बख्तरबंद यूनिट्स और भारी सैन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं. इन सैनिकों को ईरान की परिचालन सीमा के करीब तैनात किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें सीधे ईरानी जमीन पर भेजा जाए.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

पहले से मौजूद हैं हजारों अमेरिकी सैनिक

मौजूदा समय में मध्य पूर्व में लगभग 7000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात बताए जा रहे हैं. इनमें करीब 5000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 सैनिक शामिल हैं. अगर नए 10000 सैनिकों की तैनाती होती है, तो कुल संख्या 17000 से अधिक हो सकती है. कुछ अनुमानों के मुताबिक, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 20000 से भी आगे जा सकती है. वहीं, खाड़ी देशों और आसपास के क्षेत्रों में कुल अमेरिकी सैन्य बलों की संख्या 50000 तक पहुंचने का अनुमान है.

रक्षा जानकारों का मानना है कि इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना हो सकता है. इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को युद्ध और बातचीत दोनों मोर्चों पर अधिक विकल्प मिल सकते हैं. यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका संभावित जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है, साथ ही होर्मुज स्ट्रे़ट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने की रणनीति बना रहा है.

 ईरान भी कर रहा बड़ी तैयारी

दूसरी ओर, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने संभावित अमेरिकी हमले का सामना करने के लिए करीब 10 लाख सैनिकों की लामबंदी शुरू कर दी है. अगर यह आंकड़ा सही है, तो ईरान की जमीनी ताकत अमेरिकी सैनिकों की तुलना में कई गुना अधिक होगी. यह स्थिति किसी भी संभावित जमीनी युद्ध को बेहद जटिल और लंबा बना सकती है. विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष अमेरिका के लिए एक और रेगिस्तानी दलदल साबित हो सकता है, जैसा कि पहले इराक और अफगानिस्तान में देखा गया था. बता दें कि ईरान को अपने भौगोलिक क्षेत्र की गहरी समझ है और वह लंबे समय से क्षेत्रीय युद्ध रणनीतियों में सक्रिय रहा है. इसके अलावा, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं अभी भी मजबूत मानी जाती हैं.

ट्रंप का रुख और बढ़ा युद्ध विराम

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के अपने 5 दिन के विराम को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को भी खुला रखना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका निर्णायक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा.

इस पूरे तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम रणनीतिक क्षेत्र बना हुआ है. दुनिया के तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर किसी भी सैन्य कार्रवाई के वैश्विक आर्थिक असर पड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: जिसका था डर वही हो गया! ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अब तो IAEA ने भी जारी कर दी खतरनाक वार्निंग

रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिल रहा है कि अमेरिका कई विकल्पों पर काम कर रहा है जिसमें सीमित सैन्य कार्रवाई, जमीनी आक्रमण और रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा शामिल है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इसे केवल शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी मानते हैं, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सके.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Iran-US WarUS Troops Deployment In IranTrumpUSA

Trending news

खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
India Oil Price
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
Iran war
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान दिया, शुक्रिया कह रहा ईरान
india iran news
ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान दिया, शुक्रिया कह रहा ईरान
LIVE News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाया LPG का कोटा, अब 70 फीसदी होगा कोटा
Petrol price
LIVE News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाया LPG का कोटा, अब 70 फीसदी होगा कोटा
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
ISIS
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
congress
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस