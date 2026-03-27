ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप, पेंटागन भेजेगा 10000 और सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा तेहरान

US Troop Deployment In Iran: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और अधिक बढ़ता दिख रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, पेंटागन मध्य पूर्व में अतिरिक्त 10000 पैदल सेना की तैनाती करने की योजना बना रहा है. यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी की खबरें भी आ रही हैं.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन इस अतिरिक्त सैन्य तैनाती पर विचार कर रहा है. हालांकि, इस योजना को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित तैनाती में पैदल सेना, बख्तरबंद यूनिट्स और भारी सैन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं. इन सैनिकों को ईरान की परिचालन सीमा के करीब तैनात किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें सीधे ईरानी जमीन पर भेजा जाए.

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पहले से मौजूद हैं हजारों अमेरिकी सैनिक

मौजूदा समय में मध्य पूर्व में लगभग 7000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात बताए जा रहे हैं. इनमें करीब 5000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 सैनिक शामिल हैं. अगर नए 10000 सैनिकों की तैनाती होती है, तो कुल संख्या 17000 से अधिक हो सकती है. कुछ अनुमानों के मुताबिक, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 20000 से भी आगे जा सकती है. वहीं, खाड़ी देशों और आसपास के क्षेत्रों में कुल अमेरिकी सैन्य बलों की संख्या 50000 तक पहुंचने का अनुमान है.

रक्षा जानकारों का मानना है कि इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना हो सकता है. इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को युद्ध और बातचीत दोनों मोर्चों पर अधिक विकल्प मिल सकते हैं. यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका संभावित जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है, साथ ही होर्मुज स्ट्रे़ट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने की रणनीति बना रहा है.

ईरान भी कर रहा बड़ी तैयारी

दूसरी ओर, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने संभावित अमेरिकी हमले का सामना करने के लिए करीब 10 लाख सैनिकों की लामबंदी शुरू कर दी है. अगर यह आंकड़ा सही है, तो ईरान की जमीनी ताकत अमेरिकी सैनिकों की तुलना में कई गुना अधिक होगी. यह स्थिति किसी भी संभावित जमीनी युद्ध को बेहद जटिल और लंबा बना सकती है. विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष अमेरिका के लिए एक और रेगिस्तानी दलदल साबित हो सकता है, जैसा कि पहले इराक और अफगानिस्तान में देखा गया था. बता दें कि ईरान को अपने भौगोलिक क्षेत्र की गहरी समझ है और वह लंबे समय से क्षेत्रीय युद्ध रणनीतियों में सक्रिय रहा है. इसके अलावा, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं अभी भी मजबूत मानी जाती हैं.

ट्रंप का रुख और बढ़ा युद्ध विराम

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के अपने 5 दिन के विराम को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को भी खुला रखना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका निर्णायक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा.

इस पूरे तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम रणनीतिक क्षेत्र बना हुआ है. दुनिया के तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर किसी भी सैन्य कार्रवाई के वैश्विक आर्थिक असर पड़ सकते हैं.

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रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिल रहा है कि अमेरिका कई विकल्पों पर काम कर रहा है जिसमें सीमित सैन्य कार्रवाई, जमीनी आक्रमण और रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा शामिल है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इसे केवल शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी मानते हैं, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सके.