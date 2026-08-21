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जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का 'पिकनिक प्लान', 5 हजार सैनिक पहुंच रहे पटाया; शहर में अचानक शुरु हुआ 'सफाई' अभियान

US Troops in Pattaya News: ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 5 हजार सैनिक पिकनिक मनाने के लिए अचानक पटाया पहुंच रहे हैं. इस खबर के सामने आने के बाद थाईलैंड में चिंता और खुशी दोनों बढ़ गई हैं. अधिकारियों ने अचानक पटाया शहर में 'सफाई' अभियान शुरू कर दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 02, 2026, 12:54 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:54 AM IST
जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का 'पिकनिक प्लान', 5 हजार सैनिक पहुंच रहे पटाया; शहर में अचानक शुरु हुआ 'सफाई' अभियान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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