जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का 'पिकनिक प्लान', 5 हजार सैनिक पहुंच रहे पटाया; शहर में अचानक शुरु हुआ 'सफाई' अभियान

बताते चलें कि USS अब्राहम लिंकन पिछले साल नवंबर में अमेरिका के सैन डिएगो तट से रवाना हुआ था. 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू हुए मिलिट्री ऑपरेशन में इस पोत ने केंद्रीय भूमिका निभाई. लगातार 8 महीनों से अधिक समय तक समुद्र में बने रहने के बाद, इन 5,000 सैनिकों को आराम देने के लिए पटाया लाया जा रहा है. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति में रहने के बाद सैनिकों के लिए यह पड़ाव मानसिक दबाव को कम करने का जरिया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पटाया का मशहूर नाइटलाइफ उद्योग इस हाई-प्रोफाइल आगमन को किस रूप में संभालता है.