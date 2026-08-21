जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का 'पिकनिक प्लान', 5 हजार सैनिक पहुंच रहे पटाया; शहर में अचानक शुरु हुआ 'सफाई' अभियान

Why are US Troops Going to Pattaya? पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ पिछले करीब 6 महीने से चल रहे सैन्य अभियान से थके सैनिकों को रिफ्रेश होने के लिए थाईलैंड के पटाया शहर भेजा जा रहा है. अमेरिकी नौसेना का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) करीब 5 हजार सैनिकों को साथ लेकर लेकर थाईलैंड की ओर बढ़ रहा है. इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों के आगमन की सूचना से ही वहां पर हड़कंप मचा है और अधिकारियों ने शहर में अचानक 'सफाई' अभियान शुरू करवा दिया है.
ये अमेरिकी सैनिक 2 से 6 सितंबर 2026 के बीच पटाया के तट पर उतरने वाले हैं. लेकिन इन सैनिकों के कदम रखने से ठीक पहले पटाया की सड़कों पर एक अप्रत्याशित 'क्लीन-अप' यानी सफाई अभियान छिड़ गया है.
थाईलैंड पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पटाया के चर्चित रेड-लाइट इलाकों, विशेष रूप से 'वॉकिंग स्ट्रीट' और तटीय नाइटलाइफ क्षेत्रों में अचानक छापेमारी तेज कर दी है. अवैध वेश्यावृत्ति नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में दर्जनों सेक्स वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है.
थाईलैंड के कानूनों के मुताबिक, वहां पर वेश्यावृत्ति गैर-कानूनी है. हालांकि, यह प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित है. व्यावहारिक रूप से पटाया जैसे पर्यटन शहरों में इसे दशकों से अनधिकृत स्वीकृति मिली हुई है. लेकिन इस बार मामला अलग नजर आ रहा है. असल में अमेरिकी सैनिकों के आगमन से थाईलैंड को अपनी छवि को लेकर चिंता सता रहा है.
थाई सरकार को यह अच्छी पता है कि इतनी बड़ी संख्या अमेरिकी सैन्य टुकड़ी के आगमन की वजह से अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें थाईलैंड पर बनी रहेंगी. जब तक अमेरिकी सैनिक वहां रहेंगे, तब तक पटाया और थाईलैंड की रोजाना रिपोर्टिंग होगी. ऐसे में थाईलैंड नहीं चाहता कि उसकी पहचान सेक्स टूरिज्म के लिए बने. उसकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी (FBI) पटाया को दुनिया के प्रमुख सेक्स टूरिज्म स्थलों में से एक मानती है.
इस पूरी कार्रवाई ने पटाया के स्थानीय व्यापारियों को एक अजीब धर्मसंकट में डाल दिया है. उनकी दिक्कत इस बात को लेकर है कि पश्चिम एशिया में 6 महीने से चल रही जंग से वैश्विक पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है. पटाया की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था भी 6 महीने से सुस्त पड़ी है. ऐसे में थाईलैंड के कारोबारियों को उम्मीद है कि 5,000 अमेरिकी सैनिकों के आने से करोड़ों डॉलर का व्यापार होगा और स्थानीय बाजार में नई जान आएगी.
वहीं, वे कारोबारी अपने मुल्क की छवि भी खराब नहीं बनने देना चाहते. यही वजह है कि व्यापारिक संगठन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस आगमन को आर्थिक अवसर के रूप में देखा जाए या प्रशासनिक नकेल के रूप में. वे इस बात को लेकर असमंजस में है कि 250 दिनों के भीषण युद्ध तनाव के बाद 5,000 सैनिक राहत की सांस लेने पटाया आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड का प्रशासन अपनी छवि और नियम-कानून के बीच संतुलन साधने की जद्दोजहद में जुटा है.
बताते चलें कि USS अब्राहम लिंकन पिछले साल नवंबर में अमेरिका के सैन डिएगो तट से रवाना हुआ था. 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू हुए मिलिट्री ऑपरेशन में इस पोत ने केंद्रीय भूमिका निभाई. लगातार 8 महीनों से अधिक समय तक समुद्र में बने रहने के बाद, इन 5,000 सैनिकों को आराम देने के लिए पटाया लाया जा रहा है. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति में रहने के बाद सैनिकों के लिए यह पड़ाव मानसिक दबाव को कम करने का जरिया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पटाया का मशहूर नाइटलाइफ उद्योग इस हाई-प्रोफाइल आगमन को किस रूप में संभालता है.